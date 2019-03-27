Наука или мистика: в Дагестане нашли древний исламский текст, сквозь который проявляются слова Евангелия

Учёные Дагестанского научного центра РАН сообщили об уникальной, мистической находке. При изучении хранившихся в архивах текстов и манускриптов, была обнаружена исламская рукопись, сквозь текст которой проявляются слова Евангелие. После пристального изучения, работники академии наук смогли найти объяснение феномена.

Интересно, что изначально особого внимания на рукопись учёные не обратили. Мусульманский текст на арабском языке был интересным, но не выдающимся артефактом, поэтому надолго осел в архивах РАН.

— Рукопись обнаружили в 50-80-х годах XX века. Учёные ездили по всей республике в поисках уникальных текстов и манускриптов, исследовали библиотеки, изымали интересующие нас древние записи. Арабско-мусульманскую рукопись исследовали, однако никаких «тайных знаков» не увидели, — рассказал «КП - Северный Кавказ» заведующий фондом восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, кандидат наук Шамиль Шихалиев.

В 2017 году в научном центре впервые решили провести инвентаризацию. Древние тексты решили оцифровать, чтобы сделать их более доступными для учёных. Тогда рукопись вновь попала в руки специалистов.

— Изучая её, я заметил, что сквозь вязь арабских символов проявляются другие символы, очень похожие на буквы хуцури — церковного грузинского алфавита. Это было потрясающе, — вспоминает учёный. — Мы связались с коллегами из Грузии и после внимательного изучения они сообщили, что мы нашли древнее Евангелие. Оно датируется VII веком нашей эры.

Если вглядеться, под арабскими словами можно различить грузинские буквы. Фото: Фонд восточных рукописей института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН

Открытие потрясло учёных. Но для мистической находки нашлось простое и понятное объяснение. Причиной феномена стала потрясающая дороговизна бумаги в древнем мире.

— Долгое время это Евангелие на грузинском использовалось в качестве священного текста. Но потом в Дагестан пришёл ислам и книга потеряла свою актуальность. И учитывая, что рукопись была сделана на очень качественном папирусе, стоившем бешеных денег, её не стали уничтожать. Вместо этого старый текст аккуратно соскоблили, а поверх него записали проповеди мусульманского суфия — это называется палимпсест. При этом полностью уничтожить старые записи не удалось, они остались в качестве едва заметных контуров, — объясняет Шамиль Шихалиев.

Теперь древнюю рукопись оценили по-достоинству. Грузинские учёные сообщили, что текст стал десятым примером подобного палимпсеста Евангелие во всём мире. Однако «потрогать руками чудо» у верующих не получится. Скоро оригинал рукописи снова вернётся в архив.

— У нас в 2013 году была выставка в Эрмитаже. Но тогда мы ещё не знали истинной ценности рукописи. И, как вы понимаете, страховка таких текстов — невероятно дорогое удовольствие и напрямую зависит от ценности экспоната. Поэтому верующим вряд ли удастся взглянуть на реликвию. Однако скоро у нас появится сайт, на котором будет электронная копия уникального Евангелие. Там желающие смогут полюбоваться чудом, — резюмировал учёный.

КСТАТИ

Учёные: «Не исключено, что в Чечне действительно нашли Ноев Ковчег»

«Комсомолка» поговорила с геологом и спелеологом Геннадием Самохиным, побывавшем на месте сенсационной находки (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расхитители гробниц» в поисках артефактов вскрыли древние курганы в Дагестане

Оказывается, что расхищение могил стало профессией для некоторых дагестанцев и даже приобрело популярность. Искатели сокровищ не пытаются скрывать свою деятельность и даже выкладывают отчёты о проделанной работы на Youtube (подробности).