ВТЦ «Баспик»: уникальные разработки и продукция мирового качества

Сергей Меняйло с рабочим визитом посетил промышленный технопарк "Малахит".

Промышленность - основа экономики. Без развития промышленности нет и не может быть прогресса в экономике, социально-экономическом развитии и улучшении качества жизни. Этот руководящий принцип справедлив для всех стран и регионов и не знает исключений. А потому воссоздание на базе инновационной реиндустриализации новой промышленности XXI века - для Северной Осетии задача стратегическая.

Предприятие новой формации

- Мы должны возродить в республике промышленность на качественно новой основе. Прежде всего, коренным образом будем перестраивать республиканскую экономику, изменим ее структуру, сформируем комплекс инновационно ориентированных обрабатывающих отраслей на основе электронно-фотонных, волоконно-оптических и информационных технологий новейших 5 - 6 технологических укладов, а также технологии производства специальных материалов электроники и фотоники, - сказал глава РСО - Алания Сергей Меняйло, подчеркнув при этом, что наиболее высокотехнологичное предприятие республики, в котором органично сочетаются наука с производством, - это ВТЦ «Баспик».

Осуществление императивов новой промышленной политики в РСО - Алания связано с реализацией стратегического проекта развития фото-электронного производства «Звезда». Генеральная цель проекта - возрождение в новом формате электронной отрасли Северной Осетии.

ООО ВТЦ «Баспик» было создано как технологический центр, сочетающий в себе науку, производство и образование. Сегодня это передовое электронное производство, предприятие качественно новой формации, уникальное по компетенции, деловой активности и сплоченности. «Баспик» специализируется на волоконно-оптических микроканальных технологиях особой сложности.

Технопарк "Малахит".

В частности, выпускает микроканальные преобразователи (пластины), которые передают и усиливают электронное изображение объекта для техники ночного видения и для разнообразных общепромышленных применений, позиционно-чувствительные детекторы (ПЧД). В компании ведутся серьезные научные и технологические разработки по применению микронаноканальных структур в медицине (биочипы), микрокапиллярной рентгеновской оптике, экологии, химических мембранных технологиях. Предприятий, которые выпускают подобную высокосложную продукцию, во всем мире найдется немного.

- Важная глобальная тенденция заключается в том, что мы живем в проектной экономике: все большая часть ВВП государств и мирового производится в рамках проектного подхода, все больше времени и финансирования направляются на реализацию проектов во всех отраслях. В компании запускаются комплексные инновационные проекты, в рамках которых инженерам по-настоящему интересно и амбициозно работать. Как известно, проектный менеджмент сейчас для инновационных компаний наиболее эффективная форма продвижения инноваций. С этой целью на предприятии организован Корпоративный проектный офис, задача которого - координация, мониторинг и контроль реализации приоритетных проектов, методологическая поддержка проектной деятельности, - говорит Ольга Пущина, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и проектному управлению - руководитель Корпоративного проектного офиса.

Чипы для диагностики ковида и рака

ООО ВТЦ «Баспик» реализует ряд мегапроектов, востребованных для рынка. Эти проекты направлены на решение задач импортозамещения и достижение мирового лидерства в области нано-микроэлектроники и фотоники. В результате решения этой задачи все технико-экономические показатели компании увеличатся кратно.

Кроме этого, «Баспик» осуществляет ряд проектов по разработке и освоению новых поколений:

- микроканальных усилителей электронных изображений для техники ночного видения и общенаучных и общепромышленных применений,

- преобразователей и усилителей рентгеновских и ультразвуковых изображений,

- микроканальных биологических чипов для ранней диагностики ковида, туберкулеза, злокачественных опухолей.

В период до 2025 - 2030 гг. планируется также осуществление ряда организационно-технических комплексных проектов. В их числе - проект по повышению производительности труда, созданию высокотехнологичных рабочих мест и внедрению средств и методов цифровой экономики.

Год прогресса и реализации мечты

- Для ООО Владикавказский технологический центр «Баспик» этот год был во всех отношениях особенным, - считает генеральный директор компании, д. т. н., профессор Сослан Кулов. - Во-первых, это был первый год десятилетки развития науки и технологии в России, провозглашенной Президентом РФ В. В. Путиным. А во-вторых, предприятие «Баспик» сделало еще один заметный шаг на пути реализации своей мечты - реанимации на принципах инновационной реиндустриализации новой высокотехнологичной, наукоемкой и конкурентоспособной промышленности в Республике Северная Осетия - Алания.

Генеральный директор ООО ВТЦ "Баспик" Сослан Кулов.

По словам Сослана Кубадиевича, 2022-й для ООО «Баспик» можно по праву назвать годом больших достижений. Отвечая на запросы государства, предприятие резко, в разы, увеличило объемы производства и реализации своей продукции микроэлектроники и фотоники. Кроме того, в уходящем году продолжала активно развиваться совместная деятельность ВТЦ в области проведения научных исследований и подготовки научных и инженерных кадров с ведущими в республике высшими учебными заведениями: Северо-Кавказским горнометаллургическим институтом (Технологическим университетом) и Северо-Осетинским государственным университетом.

Под эгидой ООО «Баспик» в Северной Осетии появился и успешно наращивает объемы продукции мирового уровня качества уникальный высокотехнологичный промышленный технопарк «Малахит» - важнейший базовый элемент, можно сказать, ядро формируемой в РСО - Алания региональной инновационной системы.

- Наше предприятие успешно реализует крупные инвестиционно-инновационные проекты федерального уровня по разработке и производству новой продукции микро-наноэлектроники и фотоники, - продолжает гендиректор. - Глава республики Сергей Иванович Меняйло многократно посещал «Баспик», который на практике реализует его стратегические установки в направлении создания новой экономической модели РСО - Алания, являясь драйвером в создании новой промышленности в республике.

В сложившихся на сегодня сложных внешнеполитических условиях Россия, очевидно, должна энергично развиваться в экономике, технике и технологии, в подготовке высококвалифицированных научных и инженерных кадров, решении социальных вопросов, вопросов улучшения качества жизни и, конечно, укрепления безопасности государства. И эти задачи касаются каждого региона, каждого предприятия и трудового коллектива. Россия должна быть конкурентоспособной в мировом масштабе - эту мысль неоднократно подчеркивал В. В. Путин как национальную идею народа.

Производство ЭОП "Сапфир".

Новый этап

В уходящем году Владикавказский технологический центр «Баспик» фактически сделал новый виток в комплексном корпоративном развитии.

Еще в 2011 году предприятие предприняло ряд шагов на пути к освоению новых типов продукции для гражданской промышленности. Приобретенный в ходе разработок и массового производства микроканальных пластин военного назначения опыт сформировал значимый научно-технический задел, позволяющий изготавливать МКП-изделия по индивидуальным заказам.

НАША СПРАВКА

Микроканальные пластины предназначены для визуализации изображений в видимой и УФ-области спектра, детектирования быстропротекающих процессов, идентификации различных аналитов (микроорганизмов, органических и неорганических веществ). Область применения крайне широка: от ядерной физики до медицинской диагностики и фармацевтической промышленности на основе, например, MALDI-TOF масс-спектрометрии.

Фото: ВТЦ "Баспик".

На протяжении последних 15 лет предприятие выполняло индивидуальные заказы микроканальных пластин от крупных инновационных организаций со всего мира, являясь, по сути, единственным доступным исполнителем подобных заказов. В 2021 году Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение о финансировании серийной технологии микроканальных электронных усилителей (МЭУ) - разновидностей МКП, создаваемых штучно и мелкосерийно в предыдущие годы. Также государственное финансирование получил проект постановки производства волоконно-оптических преобразователей, необходимых для техники ночного видения и ряда промышленных приборов.

- В 2022 году произошла ожидаемая в связи с политической ситуацией потеря зарубежных потребителей из Англии и Германии. Однако опыт длительного с ними взаимодействия убеждает нас в наличии различных рыночных сегментов, для которых необходима компонентная база на основе микроканальных пластин, - говорит начальник офиса перспективных проектов Нина Кулова. - К сожалению, в нашей стране подобные высокотехнологичные приборы только начинают создаваться - в настоящее время многие компании-дилеры, завозившие зарубежные аналитические устройства для, например, медицинской диагностики, нацелены на собственные разработки, что создает для нас хорошие перспективы. В частности, прорабатываются направления разработки микроканальных детекторов для создания атомно-зондовых томографов с НИЦ «Курчатовский институт», детекторов ионов для масс-спектрометров с НИЯУ МИФИ, широкоформатных детекторов для многопараметрического газового анализатора одного из крупнейших медицинских центров страны - ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. Потенциальными партнерами, к которым относятся как научно-исследовательские институты, так и промышленные предприятия, исследуются возможности применения разработанных ВТЦ «Баспик» фотоэлектронных умножителей «Топаз» и «Сапфир» в области сцинтилляционной спектроскопии. В связи с острой необходимостью значительно поднять уровень промышленности страны в короткие сроки хорошо зарекомендовавшая себя компонентная база предприятия привлекает повышенное внимание разработчиков, и мы надеемся, что это создаст все предпосылки для появления новых приборов и устройств, формирующих стратегические преимущества в ключевых отраслях национальной промышленности.

На предприятии также продолжается разработка и поставка МКП-изделий для ключевых ядерных центров, среди которых Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна) - организация международного уровня, общепризнанный центр научных исследований в области физики высоких энергий и других направлений, связанных с фундаментальной физической наукой. ВТЦ «Баспик» уже более 7 лет является постоянным поставщиком нестандартных микроканальных пластин для различных лабораторий ОИЯИ, в этом году запросы получены от новых лабораторий института.

Стоит отметить, что многие разработки, начатые для научно-исследовательских целей, в дальнейшем могут привести к появлению прогрессивных решений для прикладных задач - например, многоанодные МКП-детекторы для Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ востребованы также в нейтронной медицине. Активная работа ведется и с поставщиками сырья - высокочистого оптического стекла. В отношении освоенных изделий настроен процесс совершенствования стекол, в отношении новых разработок - инициируются опытно-конструкторские работы с максимально быстрым освоением новых типов стекол в производстве.

Поскольку уровень и темп разработок смежными отраслями промышленности в РФ выходят на совершенно иной уровень, особое значение приобретает способность выстроить эффективную коммуникацию. В связи с этим «Баспик» активно участвует в выставках («Фотоника», «Электроника России» в 2022 г.) и конференциях, а также пробует проводить их сам.

Отраслевое сообщество должно хорошо знать своих представителей, понимать возможности каждого из них, постоянно «сверять часы» - выстраивать и обновлять дорожные технологические карты, содействовать друг другу в общих и смежных проектах. Для оптимизации такой работы владикавказское предприятие в настоящее время разрабатывает проект Ассоциации производителей и потребителей электронно-оптических изделий - некоммерческой структуры, существование которой создаст ряд значимых вышеуказанных преимуществ.

В ВТЦ «Баспик» уверены: наступило время не только вызовов и сложностей, но и время шансов, которыми необходимо воспользоваться правильным образом.

С ПРАЗДНИКОМ!

В канун Нового года хочу поздравить коллег, всех жителей нашей республики и Северного Кавказа с наступающим праздником и пожелать всем мира, здоровья, успехов и счастья!

Гендиректор ООО ВТЦ «Баспик» Сослан КУЛОВ.