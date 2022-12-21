За решетку на 20 лет: массовую гибель животных на Ставрополье приравняли к экоциду

Фото: СУ СКР по СК

За массовую гибель животных на Ставрополье хотят наказывать строже. Экоактивисты борются, чтобы подобные преступления квалифицировали как экоцид, за что грозит лишение свободы от 12 до 20 лет. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал эколог и блогер Георгий Каваносян.

- Это уже не первая подобная гибель. Крысиный яд был раскидан прямо на поверхность почвы, а должен попадать непосредственно в норы и присыпаться грунтом для того, чтобы все остальные там животные, которые проживают там, не могли добраться до вещества. Это, конечно, состав преступления. Я знаю, что активисты борются, чтобы подобные преступления переквалифицировать в экоцид (статья 358 УК РФ), за который срок лишения свободы превышает 12 лет. Я считаю, что это достаточно разумно, поскольку это происходит не в первый раз. Уже нужно ужесточать ответственность.

Фото: СУ СКР по СК

Эколог отметил, что возместить экологический ущерб будет очень трудно.

- Допустим, в этой стае было тысячи или 1,5 тысячи журавлей. Соответственно, если 800 журавлей погибли, остальные это запомнят, что сюда прилетят нельзя. И мы эту локальную стаю в Ставропольском крае не увидим, - рассказал Каваносян.

Фото: СУ СКР по СК

Несколько недель назад жители Ставропольского края начали находить в полях трупы зайцев и лис. Позже стало известно о массовой гибели "серых журавлей", занесенных в Красную книгу. А накануне трупы стали находить на озерах. Как рассказывают очевидцы, дикие животные медленно умирают, не реагируя на окружающих.

Фото: СУ СКР по СК

С первых дней минприроды проводит проверку падежа. Первыми выводами поделился губернатор, заявивший, что животные погибли от фосфидом цинка - от яда, которым травят грызунов в полях. По факту СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Краевая прокуратура сообщает, что массовую гибель диких животных зафиксировали в 11 округах.