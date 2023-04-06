«Смотрим кино дальше»: за негативный комментарий Басты об СВО хотят отменить его концерт в Ставрополе

Баста Фото: Александр ГЛУЗ

Концерт Басты в Ставрополе, который пройдет 8 июня, требуют отменить из-за позиции артиста по спецоперации на Украине. Текст обращения, адресованного краевому министру культуры Татьяне Лихачевой.

Баста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автора обращения смутила фраза Василия Вакуленко (настоящее имя Басты - Пр.) в интервью Анастасии Ивлеевой – "смотрим кино дальше".

– Прошу вас оценить целесообразность выступления в Ставрополе исполнителя Василия Вакуленко, учитывая его позицию относительно действий России в рамках специальной военной операции. [...] Что именно гражданин Вакуленко называет "кино" – обстрелы Донбасса, пытки и расстрелы наших военных в плену, травлю православных в Киеве или теракты укронацистских диверсантов в России? – пишет недовольный местный житель.

Кроме того, в том же интервью Баста сказал, что на фоне всех событий мог бы уехать из России, если не был бы начальником и эмиграцию поддержала бы жена.

Баста с женой Еленой Фото: Евгения ГУСЕВА

– Прошу Вас использовать должностные рычаги и авторитет в сфере культуры, чтобы не допустить приезда данного артиста в Ставрополь или другой населенный пункт Ставропольского края.

Позиция властей пока неизвестна. Билеты на концерт в Ставрополе остаются в продаже. За два месяца до выступления зрители выкупили почти все места на стадионе "Динамо" – вполне вероятно, последние проходки разберут в течение пары недель.

Продажи билетов на концерт Басты в Ставрополе. Фото: bastatour.ru

Ранее из-за позиции относительно спецоперации на Украине был отменен концерт Дианы Арбениной в Пятигорске.