В Карачаево-Черкесии арестовали бывшего члена банды Басаева и Хаттаба

Фото: СКР

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, который участвовал в боестолкновениях в Шелковском районе Чечни в 1999 году. Взятый боевик причастен к убийству больше десятка военных, передает пресс-служба Следственного комитета России.

В 1998 году житель КЧР добровольно вступил в банду Басаева. Вместе с другими боевиками он подкараулил российских военных в станице Червленной и напали на них. После массированного обстрела были убиты 15 солдат и ранены 28 бойцов.

– 4 апреля 2023 года Джумагишиев при содействии ФСБ России и УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике задержан и ему предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209, статья 317 УК РФ), – пишет Следственный комитет России.

Следствие по делу жителя Карачаево-Черкесии продолжается. На это время суд арестовал фигуранта.

В 1999 году бандформирование Басаева и Хаттаба устроили серию нападений на населенные пункты Дагестана и Чечни. В результате погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Правоохранительные органы продолжают искать всех причастных к событиям. Виновные получают длительные сроки в колониях.

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