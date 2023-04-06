Вскоре на Ставрополье закончится отопительный сезон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весна уже подходит к середине, а отопление продолжает работать. Когда же перестанут топить дома граждан? Батареи на Ставрополье могут отключить позже 15 апреля, как это обычно бывает. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что на это влияет среднесуточная температура воздуха. То есть отопительный сезон могут завершить и раньше, и позже привычного срока.

На Северный Кавказ циклон Матиас принесет дожди и похолодание, а на Кавказских Минеральных Водах температура воздуха упадет до 10-12 градусов днем. Причем ночью на Ставрополье ожидают до +4 градусов. Непогода в регионе ожидается как минимум до начала следующей недели – 10 апреля. То есть надеяться на потепление можно.

И все же радоваться раньше времени не стоит. Правила отключения отопления трактуют правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354.

— Если на протяжении 5 дней среднесуточные показатели температуры наружного воздуха держатся на отметке +8 градусов и выше, подача теплоэнергии в здания с централизованной системой теплоснабжения может быть прекращена. Такое решение должны принять органы местного самоуправления, – рассказали в минЖКХ Ставрополья.

Ключевое слово «может быть». То есть органы местного самоуправления могут решить продлить отопительный сезон, пока на Ставрополье не потеплеет. Ведомство просит учитывать не только показатели термометров, но и долгосрочный прогноз погоды.

За несколькими теплыми днями могут последовать холода – циклон или даже погодные аномалии могут изменить решение о завершении отопительного сезона. А если батареи отключат, то запустить их обратно будет довольно проблематично, ведь это сложный процесс. Трудозатраты на постоянное отключение и включение отопления не оправдываются, поэтому легче дождаться потепления.

— Нужно удостовериться, что холода окончательно отступили и с прекращением отопления в зданиях будет обеспечена комфортная температура. На особом контроле – объекты социального назначения: больницы, школы, детские сады, – рассказал министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

Ставропольцы ждут отключения батарей, а в минЖКХ – потепления, чтобы закончить топить дома, хотя граждане уже привычно приговаривают: «Надоело топить улицу».