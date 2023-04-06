Кантемир Балагов шокировал общественность своим заявлением о завершении кинокарьеры.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Известный российский режиссер Кантемир Балагов внезапно заявил, что завершает свою карьеру. Причины, по которым он принял такое принципиальное решение, не озвучены.
Однако, комментируя свое решение, Кантемиров написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». После громогласного заявления он удалил свои аккаунты во всех социальных сетях.
Последняя запись Кантемира Балагова в Твиттере. Фото: скриншот социальной сети режиссера.
Будущий номинант на премию Оскар родился в Нальчике 28 июля 1991 года в Нальчике в обычной семье. Отец Кантемира работал предпринимателем, а мама — учительницей химии и биологии.
Известно, что Кантемир с детства увлекался кинематографом, а уже с 18 лет стал снимать короткометражные ролики. Хобби постепенно стало перерастать в серьезное увлечение. Он снял с друзьями интернет-сериал, в которые вошли несколько 10-минутных эпизодов.
Когда Балагову было 20 лет, он узнал, что у известного российского кинорежиссера Александра Сокурова есть своя творческая мастерская, тогда Балагов решил написать ему письмо. В итоге молодого человека приняли в Кабардино-Балкарский университет сразу на третий курс. Как позже признавался в одном из интервью Балагов, он был безмерно благодарен Сокурову, ведь с этого момента начался его большой путь в кино.
Сочи. Актер Андрей Быков, актриса Виктория Мирошниченко, режиссер Кантемир Балагов и актриса Василиса Перелыгина (справа налево) на 30-м российском кинофестивале «Кинотавр» .
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дебютной картиной нальчикского режиссера стал стал полнометражный фильм «Теснота», который показали в кинотеатрах в 2017 году. Критики положительно приняли фильм, а затем его показали на Каннском кинофестивале. В итоге картина еще завоевала награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».
Концертный зал VEGAS CITY HALL. 31-я церемония вручения национальной кинематографической премии НИКА. 2018. На снимке: актриса Дарья Жовнер и режиссер Кантемир Балагов
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Молодой режиссер из КБР стал желанным гостем на разных кинофестивалях и участником различных кинопремий: «Кинотавр», «Ника» и другие. В 2017 Балагов получил премию «GQ Russia» в категории «Открытие года».
В 2020 году Балагов стал гостем вечеринки GQ «100 самых стильных мужчин».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Одаренный киносценарист решил не останавливаться на достигнутом. В 2019 году вышел его фильм «Дылда». Картину номинировали на премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако российские зрители неоднозначно отнеслись к этой работе.
Помимо этого Балагов стал одним из создателей пилотного эпизода популярного американского сериала The Last of Us («Одни из нас»), который сняли по одноименной игре. К сожалению, нальчикский режиссер не смог договориться с продюсерами и вышел из проекта. В окончательную версию первой серии вошли только 40% наработок режиссера. Об этом Кантемиров сам рассказал журналистам.
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине режиссер покинул Россию и решил уехать жить в США. Действия его нового фильма, который он запланировал снимать в Нальчике, он решил перенести из столицы КБР в Нью-Йорк.
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