Кантемир Балагов шокировал общественность своим заявлением о завершении кинокарьеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный российский режиссер Кантемир Балагов внезапно заявил, что завершает свою карьеру. Причины, по которым он принял такое принципиальное решение, не озвучены.

Однако, комментируя свое решение, Кантемиров написал: «Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно». После громогласного заявления он удалил свои аккаунты во всех социальных сетях.

Последняя запись Кантемира Балагова в Твиттере. Фото: скриншот социальной сети режиссера.

Биография Кантемира Балагова

Будущий номинант на премию Оскар родился в Нальчике 28 июля 1991 года в Нальчике в обычной семье. Отец Кантемира работал предпринимателем, а мама — учительницей химии и биологии.

Известно, что Кантемир с детства увлекался кинематографом, а уже с 18 лет стал снимать короткометражные ролики. Хобби постепенно стало перерастать в серьезное увлечение. Он снял с друзьями интернет-сериал, в которые вошли несколько 10-минутных эпизодов.

Когда Балагову было 20 лет, он узнал, что у известного российского кинорежиссера Александра Сокурова есть своя творческая мастерская, тогда Балагов решил написать ему письмо. В итоге молодого человека приняли в Кабардино-Балкарский университет сразу на третий курс. Как позже признавался в одном из интервью Балагов, он был безмерно благодарен Сокурову, ведь с этого момента начался его большой путь в кино.

Сочи. Актер Андрей Быков, актриса Виктория Мирошниченко, режиссер Кантемир Балагов и актриса Василиса Перелыгина (справа налево) на 30-м российском кинофестивале «Кинотавр» . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильмы Кантемира Балагова

Дебютной картиной нальчикского режиссера стал стал полнометражный фильм «Теснота», который показали в кинотеатрах в 2017 году. Критики положительно приняли фильм, а затем его показали на Каннском кинофестивале. В итоге картина еще завоевала награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

Концертный зал VEGAS CITY HALL. 31-я церемония вручения национальной кинематографической премии НИКА. 2018. На снимке: актриса Дарья Жовнер и режиссер Кантемир Балагов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодой режиссер из КБР стал желанным гостем на разных кинофестивалях и участником различных кинопремий: «Кинотавр», «Ника» и другие. В 2017 Балагов получил премию «GQ Russia» в категории «Открытие года».

В 2020 году Балагов стал гостем вечеринки GQ «100 самых стильных мужчин». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одаренный киносценарист решил не останавливаться на достигнутом. В 2019 году вышел его фильм «Дылда». Картину номинировали на премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако российские зрители неоднозначно отнеслись к этой работе.

Почему Кантемир Балагов ушел из The Last of Us

Помимо этого Балагов стал одним из создателей пилотного эпизода популярного американского сериала The Last of Us («Одни из нас»), который сняли по одноименной игре. К сожалению, нальчикский режиссер не смог договориться с продюсерами и вышел из проекта. В окончательную версию первой серии вошли только 40% наработок режиссера. Об этом Кантемиров сам рассказал журналистам.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине режиссер покинул Россию и решил уехать жить в США. Действия его нового фильма, который он запланировал снимать в Нальчике, он решил перенести из столицы КБР в Нью-Йорк.

