Боевик из России открыл суши-бар для джихадистов в Сирии

Фото: НЕЧАЕВА Наталья Вадимовна / AFP

В подконтрольном террористами сирийском городе Идлибе открылся первый суши-бар. Ресторатором стал сбежавший в Сирию боевик из Дагестана.

Западные СМИ пригласили 37-летнего Ислама Шахбанова на интервью как малого предпринимателя-"повстанца", хотя в реальности он не кто иной, как преступник. У себя в забегаловке боевик похвастался, что пока открытых столкновений с войсками Башара Асада нет, он неплохо себя чувствует, балуя террористов филадельфией и сашими.

— Я открыл этот суши-бар, и одновременно пытаюсь развиваться в других направлениях. Я приехал сюда помочь жителям Сирии чем могу, я люблю сирийцев, — цитирует боевика одно из французских СМИ.

В меню — филадельфия за 60 турецких лир ($3), сашими, нигири и прочее азиатское. Фото: AFP

Поварами в ресторане работают такие же завербованные уроженцы республик Северного Кавказа.

Город Идлиб на северо-западе Сирии — административный центр одной из 14 мухафаз (так называются территориальные субъекты). Отсюда до границы с Турцией всего 25 километров. В Идлибе, по последним данным (2010 год) живет 165 тысяч человек, однако по неофициальным оценкам за время войны население сильно уменьшилось.

Тем временем в России исламские экстремисты не наслаждаются спокойной жизнью. Накануне в КЧР задержали очередного члена банды Басаева. Ему предъявят обвинение в нападении на военнослужащих в 1999 году.

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