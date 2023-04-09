Отомстил за смерть матери: дагестанец жестоко убил отца

В Дагестане 23-летнего жителя подозревают в убийстве собственного отца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане очередной скандал между конфликтующим отцом и сыном закончился смертью 48-летнего жителя Дагестанских Огней. 23-летний мужчина подозревается в убийстве своего родителя.

В пресс-службе МВД Дагестана поделились шокирующими подробностями отцеубийства. 8 апреля 2023 года в Дежурную часть отдела полиции в Дагестанских Огнях поступило сообщение о том, что в доме найдено тело 48-летнего местного жителя. На убитом обнаружили многочисленные травмы. На место прибыли следователи.

Подозреваемым оказался 23-летний сын покойного, так как он уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских. В ноябре 2023 года их драка закончилась тем, что пьяный отец получил ножевое ранение в области глаза.

А 12 февраля 2023 года отец с сыном снова стали распивать спиртное и выясняли отношения. Бытовой конфликт внезапно перерос в драку, в порыве ярости дагестанец схватил ручную пилу и несколько раз ударил своего отца по голове.

Ссора между отцом и сыном в феврале закончилась госпитализацией отца. Сын порезал его ручной пилой. Фото: МВД Дагестан

Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, а в отношении действий 23-летнего дагестанца назначили проверку.

- Предположительно, между отцом и сыном долгое время были недопонимания из-за смерти матери подозреваемого, - поделились подробностнями с «КП-Северный Кавказ» в ведомстве.

Подозреваемый в убийстве. Фото: МВД Дагестан.

Конфликт, возникший между родственниками в апреле стал фатальным для одного из них. 48-летний житель Дагестанских Огней получил травмы несовместимые с жизнью. Собранный полицейскими материал передан по подследственности.

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