Как помочь сиротам и научить их радоваться жизни

Работа с детьми в приютах – одна из самых сложных. Фото: detizemlirus.com

Болезни, несчастные случаи, войны, а порой и банальная безответственность взрослых – дети становятся сиротами по совершенно разным причинам. В нашей стране решить эту острую проблему можно лишь системно при участии госорганов и неравнодушных: волонтеров, благотворительных фондов, социально ответственных компаний и предприятий.

Правда в том, что работа с детьми в приютах – одна из самых сложных. Необходимая и действенная помощь сиротам – это не столько подарки и деньги, сколько профессиональная поддержка, нацеленная на рост и развитие каждого отдельно взятого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Как оказать реальную помощь сиротам на пути к «счастливому завтра», знают в Фонде «Дети земли русской».

БЫТЬ ПРИМЕРОМ

Идейным вдохновителем, а впоследствии и основателем Фонда «Дети земли русской», стал Гелани Азиров, руководитель фармацевтического концерна «ЭСКОМ».

Гелани Азиров. Фото: detizemlirus.com

Три года назад глава концерна вместе с коллегами-единомышленниками стал помогать воспитанникам детского социального учреждения ЦССВ 10 в деревне Заневка Ленинградской области. «ЭСКОМ» закупил необходимую мебель, вещи, обустроил спортивный уголок и стал систематически организовывать для детей интересные и познавательные мастер-классы.

Стремление прийти на выручку тем, кто в этом нуждается больше всего, искренность, вера и патриотизм Гелани Азизова послужили примером для многих сотрудников концерна. Благотворительность стала частью жизни компании, и коллектив начал помогать другим детским домам и приютам. Так образовалась целая команда волонтеров и родилась идея создания фонда.

В марте 2021 года фонд «Дети земли русской» был зарегистрирован официально. Первыми помощь стали получать сироты из северной столицы и Ленобласти. Фонд взял под свое крыло шесть детских учреждений, а в ноябре этого года благотворительная деятельность вышла за пределы одного региона – началось сотрудничество с детскими домами Ставрополья. Волонтеры фонда познакомились с воспитанниками санаторного детского дома № 12 в Ставрополе. В этом учреждении находятся сироты с соматическими заболеваниями, нуждающиеся в длительном лечении.

- Мы остались под большим впечатлением от встречи и от того, с какой заботой и любовью руководство детского дома создало уют для своих воспитанников, - отметили в фонде «Дети земли русской». - В рамках встречи мы смогли наметить основные направления для сотрудничества: подопечным требуется помощь в проведении развивающих мероприятий, профориентации, закупке необходимых товаров.

Кроме того, фонд совместно с концерном «ЭСКОМ» организовал для ребят из детских домов Ставрополья первую ознакомительную экскурсию по заводам предприятия. В мероприятии приняли участие 28 детей из детского дома №12 и приюта «Росинка». Сотрудники концерна показали юным делегатам, как производится жизненно-важная продукция, которая поставляется во все больницы России. Ребята остались под большим впечатлением от экскурсии, их поразили огромные площади заводов, новейшее оборудование цехов и процессы создания продукции. Это первое мероприятие фонда в крае в рамках программы грантов «Посмотри в будущее», которая направлена на развитие навыков и способностей детей из детских домов.

Фонд совместно с концерном «ЭСКОМ» организовал для ребят из детских домов Ставрополья первую экскурсию по заводам предприятия. Фото: detizemlirus.com

Для фонда знакомство с детдомами в Ставрополе стало большим шагом.

- Мы планируем расширять свою деятельность в Ставропольском крае и со временем выходить на новые регионы, чтобы делать как можно больше добрых дел, - рассказали представители благотворительного фонда.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Благотворительная деятельность фонда «Дети земли русской» не ограничивается работой с подшефными социальными учреждениями. Фонд оказывает и всестороннюю помощь попавшим в беду детям-сиротам из Донбасса.

Зимой 2022 года из трех детских домов в Ростовскую область были эвакуированы 434 ребенка. Представители ставропольского концерна «ЭСКОМ» совместно с волонтерами фонда посчитали своим долгом принять участие в судьбе маленьких беженцев.

- В непростое время дети – первые, кто нуждается в поддержке и заботе. На нас лежит ответственность за воспитание физически и психологически здорового поколения. А что такое забота? Это не только накормить, дать крышу над головой, но и научить радоваться и подарить чувство защищенности. Мы всегда стараемся лично общаться с детьми, чтобы вдохновить их жить правдою, любить свою Родину и иметь традиционную систему ценностей. Мы хотим, чтобы дети смогли поверить в себя и свои способности, отметил глава концерна и основатель фонда Гелани Азиров.

«ЭСКОМ» помог фонду приобрести и доставить в Ростовскую область весеннюю одежду для всех эвакуированных ребят, а в середине мая волонтеры при поддержке концерна организовали для детворы большой праздник – команды из трех детдомов Донбасса участвовали в захватывающем квесте на развитие логики и способностей.

В ноябре команда фонда побывала в детдоме в Великих Луках Псковской области, куда из Донбасса недавно привезли детей 5-7 лет.

В непростое время дети – первые, кто нуждается в поддержке и заботе. Фото: detizemlirus.com

- Мы решили помочь малышам и приобрести для них все самое необходимое, чтобы они смогли почувствовать, что Россия – это их дом, и что здесь их готовы принять в свою семью. В детском доме находятся и другие воспитанники, о которых мы также позаботились, - рассказали «КП» представители фонда.

Волонтеры привезли ребятам обувь, одежду, постельное белье, игрушки, сладости и, самое главное, – настоящий фейерверк эмоций! Самые маленькие дети стали участниками веселого и познавательного спектакля «Витаминная наука», а ребята постарше пришли в восторг от танцевального флешмоба и шоу мыльных пузырей.

Кстати, совсем недавно сотрудники фонда «Дети земли русской» помогли воссоединиться братьям и сестрам из Донбасса, которые при эвакуации попали в разные детские дома.

- Мы полностью обеспечили маршрут из Великих Лук в Уфу для трех детей и двух сопровождающих и помогли вернуться одной девочке из Уфы в Великие Луки, чтобы быть вместе со своей семьёй, - рассказали в фонде.

Фонд принял участие и в создании Аллеи Ангелов в Петербурге. Посадкой берез занимались: вице-губернатор Северной столицы, депутаты заксобрания, волонтерские организации и другие. Дерево в память о погибших детях Донбасса посадил и основатель фонда Гелани Азиров.

Стремление прийти на выручку, искренность, вера и патриотизм Гелани Азизова послужили примером для многих. Фото: detizemlirus.com

- Это важное событие для петербуржцев, которое напомнит всем нам, как важно быть человечными, терпимыми и сплоченными особенно в это непростое время. Каждое посаженное дерево станет символом жизни и мира. Дети Донбасса – это память о добре, но это добро надо защищать, - сказал Азиров.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

Фонд ставит перед собой целый ряд амбициозных задач: воспитать в подрастающем поколении любовь к Родине, дать каждому ребенку доступ к качественному образованию и спорту, помочь подросткам с выбором будущей профессии и получением первого опыта работы.

- Мы хотим создать для детей особую атмосферу развития, поддержки и личного роста, чтобы они смогли легче адаптироваться к внешнему миру и быть готовыми к взрослой жизни «после» детского дома, - отмечают представители фонда.

На данный момент фондом реализуется четыре программы, нацеленных на решение основных задач.

Так, программа «Юридическая поддержка» – это комплекс мероприятий по правовому просвещению детей, а также юридическое сопровождение воспитанников во время нахождения в детских домах и после выпуска.

Программа «Посмотри в будущее» нацелена на развитие навыков и способностей сирот. Фонд поддерживает стремление детей участвовать в выставках и олимпиадах, а также помогает с оплатой курсов и обучения для развития тех или иных навыков.

В основе программы «ЗОЖ» лежит стремление приобщить детей к здоровому образу жизни, сформировать культуру питания и развить социальные навыки.

Для фонда знакомство с детдомами в Ставрополе стало большим шагом

Получить профессию и найти достойную работу выпускникам детдомов помогает программа «Наставничество». Адаптироваться к профсреде детдомовцам помогает куратор, который в течение трехмесячного испытательного срока находится на связи с выпускником круглые сутки. Стоит отметить, что эта программа уже принесла первые результаты. Так, участвовавший в программе выпускник детдома в Санкт-Петербурге устроился на свою первую в жизни работу. Стартом его карьеры стало фармацевтическое предприятие АО «Фирма Медполимер».

БЫТЬ ДОБРЫМ ПРОСТО

Присоединиться к доброй миссии фонда «Дети земли русской» очень просто. Можно финансово поддержать любое подшефное фонду детское учреждение на официальном сайте благотворительной организации или стать участником «Ярмарки добра», где представлена линия авторских футболок на патриотическую тематику. Все средства от продажи футболок идут на помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Желающие могут также стать волонтером, оставив соответствующую заявку на сайте фонда.