Коммерческая медицина в 2022: ситуация рынка услуг на примере офтальмологической сети клиник 3Z

Клиника в Ессентуках с момента открытия отличалась новым качеством и набором услуг. Фото: 3z.ru

Ежегодно частная медицина совершенствует свой подход к оказанию услуг пациентам, внедряет новые программы лечения и обновляет парк оборудования, оптимизирует сервисные программы. Всегда это зависит от личного фокуса компании, который как следствие – влияет на рынок услуг в целом. В фокусе этого года было плановое, сбалансированное развитие деятельности, с учетом стагнации многих процессов и переориентирования в работе с поставщиками.

Клиника 3Z в Ессентуках: 10 лет прогрессивной офтальмологии

В 2022 году клиника 3Z в Ессентуках отметила 10 лет со дня открытия. Сегодня клиника представляет собой 3000 квадратных метров, на которых расположились: диагностическое, микрохирургическое, рефракционное и анестезиологическое, а также детское отделения. В операционном блоке одновременно может проводиться четыре хирургических процедуры.

Клиника в Ессентуках с момента открытия отличалась новым качеством и набором услуг. К примеру, именно в 3Z еще в 2012 году пациентам СКФО стали проводить лечение катаракты по принципу «хирургии одного дня». Этот принцип заключается в том, что пациент может быть прооперирован в день первичного обращения. Сегодня любые хирургические вмешательства в 3Z проводятся за один день, даже самые сложные. Пациентам не нужно ложиться в стационар на несколько дней, тем более что современные технологии хирургии глаз не требуют долгой реабилитации. Однако есть пациенты, предпочитающие классический подход к лечению. В связи с этим в 2022 году в клинике 3Z в Ессентуках открылся собственный стационар для пациентов, нуждающихся в хирургии катаракты. При желании пациенты могут воспользоваться данной услугой.

В список предоставляемых услуг клиникой 3Z в Ессентуках на сегодняшний день входят: лазерная коррекция зрения и имплантация факичных интраокулярных линз, хирургия катаракты, лечение глаукомы, проведение лазерной хирургии переднего отрезка глаза и сетчатки, а также витреоретинальные операции. Все операции проводятся на современном оборудовании с применением новейших методов лечения. Компания постоянно наращивает медицинскую экспертизу, обновляет и совершенствует парк оборудования всех подразделений клиники. Сегодня 3Z имеет в своем арсенале самые современные модели диагностического и операционного оборудования.

Новые возможности для региона

Доля лазерных операций на переднем отрезке глаза и сетчатке от общего количества хирургических вмешательств, проведенных в клиниках 3Z в 2021 году, составила около 30%. Такой высокий процент данного вида операций обусловлен широким спектром заболеваний, требующих лазерного лечения. В связи с чем было принято решение и заключен договор о приобретении современной навигационной лазерной системы Navilas 577s, производства Германии. Эта система применяется в комплексном лечении заболеваний сетчатки и является новейшим поколением лазерных систем.

Это значительно улучшит условия комплексного лечения пациентов с патологиями переднего и заднего отрезков глаза. Сократятся случаи необходимости использования местных анестетиков, болевые ощущения сведутся к минимуму. Бесконтактное воздействие позволит исключить любое прикосновение к глазу, что крайне важно для пациентов с лабильной нервной системой.

Существует широкий спектр заболеваний, требующих лазерного лечения. Фото: 3z.ru

«В первую очередь, обновление технической базы отделения лазерной хирургии позволит повысить комфорт врача и пациента: уменьшить время проведения тех или иных процедур и, в отдельных случаях, сократить общие сроки лечения, точность прогнозирования результата лечения станет максимальной. Решается главная задача – повышается уровень удовлетворения потребностей населения в высокотехнологичной офтальмологической помощи», – заявила медицинский директор ГК 3Z Александра Опарина.

Напомним, что группа компаний 3Z включает в себя 4 хирургические клиники в Краснодаре, Москве, Ессентуках и Перми, а также 32 диагностических центра в 9 регионах России. На сегодняшний день пациенты уже получают хирургическое лечение на системе Navilas 577s в краснодарской клинике 3Z. Крайне важно, что для некоторых пациентов, например, с хронической центральной серозной хориоретинопатией, это единственная возможность получить медицинскую помощь. Со следующего года во всех клиниках группы компаний 3Z пациентам будут доступны процедуры на новой лазерной системе.

Плановое открытие нового диагностического центра в регионе

Разветвленная система диагностических центров 3Z – это возможность для пациентов проходить комплексное обследование глаз на современном оборудовании с доступной логистикой. Диагностические центры 3Z представлены в большинстве республик Северо-Кавказского федерального округа, их общее количество возросло до 10. В 2022 году в Невинномысске открылся второй диагностический центр 3Z с расширенным функционалом, так как потенциал обращений пациентов Ставропольского края показывает рост. В 3Z наряду с основными обследованиями могут пройти уникальное для Невинномысска обследование – оптическую когерентную томографию – бесконтактное исследование, визуализирующее задний отрезок глаза для получения точных данных о его мельчайших изменениях, а также получить консультацию лазерного хирурга и, при необходимости, пройти лазерное лечение.

Диагностические центры 3Z представлены в большинстве республик СКФО. Фото: 3z.ru

Уже имеющиеся диагностические центры 3Z в СКФО также расширили свой функционал: в крупных отделениях стали доступны консультация и лечение лазерного хирурга, а также процедура ультразвукового исследования и оптическая когерентная томография.

Обмен опытом и повышение экспертизы офтальмологов края

Внедрение новых возможностей для лечения глаз требует высокого профессионализма медицинского персонала, а также прохождения специального обучения. Врачи группы компаний 3Z регулярно принимают участие в профильных мероприятиях: конференциях, симпозиумах, форумах, выставках и круглых столах. В 2022 году офтальмологи 3Z посетили такие крупные конференции, как 22-й всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии», XXVIII международный офтальмологический конгресс «Белые ночи» в г. Санкт-Петербурге и другие.

Однако медики 3Z не только посещают профильные мероприятия, но и сами организуют профессиональные встречи на базе клиники. В 2022 году состоялся традиционный Клуб офтальмологов, направленный на обмен опытом представителей офтальмологического сообщества СКФО. Более 200 представителей медицины приняли участие в Клубе. Ведущие специалисты 3Z г. Ессентуки познакомили врачей края с современным оборудованием, новыми программами лечения, применяемыми в клинике 3Z для лечения глазных болезней. Ценность материалов докладов заключалась в практической значимости рассматриваемых вопросов, основанных на реальных клинических случаях клиники 3Z г. Ессентуки, поэтому обсуждение каждой темы превращалось в жаркую дискуссию.

Рекорды 2022 года в офтальмологии

Благодаря технической базе 3Z и профессиональному уровню врачей группа компаний 3Z не раз становилась рекордсменом в количестве проведенных операций отдельного вида. 2022 год не стал исключением: офтальмохирурги группы компаний 3Z поставили 250 кастомизированных торических варифокальных интраокулярных линз Mplus Toric (М-плус Торик) производства Нидерланды, что по информации единственного дистрибьютора линз данного вида в России и странах СНГ ООО «Серджикс» стало максимальным количеством за прошедший год*.

Главная ценность линз Mplus Toric заключается в способности корректировать астигматизм экстремальной степени при хирургическом лечении катаракты. До недавнего времени такие пациенты не получали желаемого результата по восстановлению зрения после операции и вынуждены были продолжать носить корригирующие очки. Теперь применение кастомизированных торических линз позволяет решить обе проблемы одновременно.

Применение современных технологий в лечении заболеваний глаз в 3Z дает возможность все большему количеству пациентов со сложными случаями, а также сочетанием патологий получить желаемый зрительный результат.

Итоги года: доступность услуг и сервис

Объем услуг клиники 3Z в 2022 г. в сравнении с прошлым вырос. И этому способствовали, в первую очередь, два фактора. Первый – это входило в планы 3Z, то есть росту объема услуг способствовала стратегически верно выстроенная работа всех подразделений компании: маркетинговая составляющая, внедрение новых услуг, распространение имеющихся в клинике услуг на диагностические центры. Движение в рамках своего плана обуславливает рост показателей. Второй – потенциальный рост цен и обеспокоенность возможным дефицитом на импортные товары или услуги сподвигли многих не откладывать решение воспользоваться теми или иными услугами на потом.

Объем услуг клиники 3Z в 2022 году в сравнении с прошлым вырос. Фото: 3z.ru

Однако, несмотря на санкционные меры, повлиявшие на медицинскую отрасль России в том числе, процент повышения цен на хирургические вмешательства был минимальный. Для компании 3Z всегда в приоритете была необходимость и возможность населения получить качественную медицинскую помощь, поэтому новая цена на услуги компенсировалась введением дополнительных сервисных составляющих: с этого года обновленная программа лояльности, которая позволяет пациентам 3Z и их близким получать постоянные скидки на все офтальмологические услуги клиник и товары оптик, действует во всех клиниках группы компаний.

«Итоги 2022 года показали, что группа компаний 3Z нацелена на плановое развитие. Мы рассматриваем прогрессивную офтальмологию как единое целое с учетом установленных приоритетов и без разбалансированного развития одних направлений в ущерб другим для того, чтобы каждый пациент был уверен в качестве офтальмологической помощи, которую он получит в 3Z», - отметила медицинский директор ГК 3Z Александра Опарина.

* По данным единственного дистрибьютора кастомизированных торических варифокальных интраокулярных линз Mplus Toric производства компании Teleon Surgical BV (Нидерланды) в России и странах СНГ ООО «Серджикс».

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