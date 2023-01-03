На Ставрополье за год снизилось количество смертей и выросло число браков

Впервые свадьбу сыграли почти 8 тысяч молодоженов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Ставропольском крае в 2022 году выросло количество браков и существенно снизилось число смертей.

По данным регионального Управления ЗАГС, за прошедший год свои отношения узаконили 16,5 тысяч пар – почти на 4 тысячи больше, чем разводов, и на 2 тысячи больше, чем в 2021 году. При этом более чем 8 тысяч пар вступили в брак впервые.

Большой популярностью в прошлом году пользовались «красивые» даты, особенно 20.02.2022. Особые даты для бракосочетания выбрали 2222 влюбленные пары.

Среди новобрачных были и весьма необычные пары. Так, самой возрастной парой в крае в прошедшем году стали 89-летняя невеста и ее 76-летний жених. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в преддверии Нового года. Среди женихов встречались также мужчины почтенного возраста, выбравшие в спутницы жизни дам на пару десятков младше. К примеру, отношения узаконили 87-летний житель Ставрополья и его 65-летняя невеста.

Кроме того, за год снизилось количество смертей. Почти на 8,5 тысяч в сравнении с 2021 годом.

Также в крае за год зарегистрировано 25,5 тысяч рождений детей. Причем мальчиков родилось на 300 больше, чем девочек. Первенцами в семьях стали порядка 9 тысяч малышей. 251 одна семья стала родителями двойняшек. Больше всего родилось однополых братьев – 89 пар. Родителями тройняшек стали две ставропольские семьи.

Самыми популярными именами на Ставрополье уже не первый год остаются Артем и София. Этими именами за год назвали 463 мальчика и 491 девочку. В ТОПе мужских имен также числятся Александр и Михаил, а женских – Ева и Мария. Среди самых необычных встречаются Анил, Белогор, Таяна, Лучезара и Евласия.

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