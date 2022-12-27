Пуля попала в шею: в Дагестане школьник случайно застрелил друга из охотничьего ружья

От полученного ранения подросток скончался на месте. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Дагестане приглашение одноклассника в гости завершилось чудовищной трагедией. Подросток позвал к себе домой друга и решил показать ему охотничье ружье своего отца. Мальчик достал оружие и случайно выстрелил в друга, который скончался на месте до приезда медиков.

Трагический инцидент произошел накануне, 26 декабря 2022 года, в городе Кизилюрте. Два подростка зашли к одному из них после школьных занятий. В какой-то момент 14-летний подросток решил похвастать перед другом отцовским ружьем и полез в сейф, где хранилось оружие, у него имелись ключи. Мальчик достал ружье, чтобы показать оружие другу поближе. Но когда охотничий карабин оказался в руках подростка, тот случайно нажал на курок.

Ружье выстрелило, а пуля попала прямо в шею 15-летнему школьнику. От полученных ранений мальчик скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

В СУ СКР по республике Дагестан корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили информацию о трагедии в Кизилюрте. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура республики взяла дело под особый контроль.

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