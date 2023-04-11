Депутат из Дагестана зарегистрирует авторские права на мем «тяги бархатные»

Гаджимурад Рабаданов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Депутат городского собрания Кизляра Гаджимурад Рабаданов, который признался в создании популярного мема «тяги бархатные», заявил, что зарегистрирует авторские права на фразу. Об этом он сообщил в беседе с «КП-Ставрополь».

– Я пять лет учился на инженера-строителя и работал по профессии не один год. Буквально месяц назад я открыл свою строительную компанию. [...] Обязательно буду регистрировать авторские права на фразу, уже начал над этим работать, – сказал Рабаданов.

Мем «тяги бархатные» появился в сети еще пять лет назад как голосовое сообщение из WhatsApp, но популярным он стал после того, как его заметила широкая аудитория. Пользователи сети описывали этим звуком нелепую обувь, которая выглядит непрактичной.

Долгое время автор этого звука был неизвестен, но накануне он вышел на связь. Им оказался 33-летний житель Дагестана Гаджимурад Рабаданов, который сразу пояснил, как появилась знаменитая фраза.

– Это был чат с друзьями, с которым я по студенчеству, бывало, гулял на выходных. На работе был какой-то повод отметить. Уже после рабочего дня мы посидели, выпили немного. Когда застолье закончилось, я решил поделиться своими эмоциями с теми, с кем впервые выпивал. И вот так поделился.

Рабаданов заявил, что не будет бросать работу депутатом, но также попробует себя в творчестве и юморе.

ПО ТЕМЕ

«Ты клоун, что ли?»: депутат из Дагестана рассказал правду о своем вирусном меме «тяги бархатные»

Создатель мема «тяги бархатные» объяснил, почему пять лет не признавал свое авторство [подробности]