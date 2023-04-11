«Ты клоун, что ли?»: депутат из Дагестана рассказал правду о своем вирусном меме «тяги бархатные»

Гаджимурад Рабаданов. Фото: соцсети героя публикации/МФЦ Кизляра

Вирусный мем – «тяги бархатные» – заполнил все уголки Рунета. Видео и посты набирают миллионы просмотров, музыканты повально записывают мэшапы (соединение нескольких звуков или песен в одно целое - Пр.) с комичной фразой, а комментаторы общаются языком этой шутки: «кефтеме» заменил затертые «кайф» и «чилаут». Больше месяца пользователи не знали говорящего в лицо, и накануне он вышел на связь – им оказался 33-летний городской депутат из Дагестана Гаджимурад Рабаданов.

Журналист «Комсомолки» поговорил с героем самого популярного мема последних месяцев о том, как появились «тяги бархатные» и что он собирается делать с неожиданной славой.

Точной даты создания мема Гаджимурад Рабаданов не помнит и отмечает только промежуток – с конца 2016 по начало 2017 года. Фразу он произнес приятелям, с которым хотел поделиться своим душевным порывом.

Гаджимурад Рабаданов. Фото: соцсети героя публикации

– Это был чат с друзьями, с которым я по студенчеству, бывало, гулял на выходных. На работе был какой-то повод отметить. Уже после рабочего дня мы посидели, выпили немного. Когда застолье закончилось, я решил поделиться своими эмоциями с теми, с кем впервые выпивал. И вот так поделился, – рассказал Гаджимурад.

«Тяги, такие бархатные тяги, ребята! Фуууф! Кефтеме [кайф], жи есть! Добрый приходишь, пацаны, добренький. И не хочется ругаться, и не хочется браниться. А хочется просто сказать «мяу».

Друзьям эта фраза показалась смешной, и они стали отправлять голосовое своим знакомым. А те – своим. Так в 2018 году с помощью сарафанного радио «тяги бархатные» стали локальным мемом. Через пять лет они станут всероссийской хохмой, которой описывают несуразную обувь. Когда Рабаданов впервые узнал о проделке друзей, он страшно разозлился.

– Я писал в этот чат: «Если хотите, чтобы простил, то признайтесь». Ну только один человек написал, что не помнит, пересылал ли. А остальные молчали. Но я продолжаю с ними общаться. Старый друг лучше новых двух. Честно говоря, эта ситуация отпустила меня только недели две назад.

Под категорию "тяг бархатных" подходит любая обувь (в том числе - женская), которая отличается непрактичностью и вычурным видом

Голосовую запись, сделанную в нетрезвом виде, Гаджимурад долгое время считал личной ошибкой. Нередко ему ставили в вину такой запоминающийся оборот, в котором к тому же есть мат. Да и сам он не хотел ассоциироваться с пьяным человеком.

– Мне постоянно пересылали эту запись. Люди, которые по пять-шесть лет не писали, начали звонить и спрашивать, это твой голос или не твой. Неудобно как-то появляться перед людьми в нетрезвом состоянии. Даже в голосовом сообщении. Я за физическое и умственное развитие, а алкоголь – разрушитель этого. Много злых разговоров было. Говорили: «Ты клоун, что ли?» Но меня стало отпускать. Почему? Я ожидал, что будет очень много негатива, но все оказалось по-другому. 98% людей пишут теплые вещи, очень приятно.

Гаджимурад Рабаданов в черных очках. Фото: МФЦ Кизляра

Много кто ругал Гаджимурада Рабаданова именно за то, что он, будучи депутатом городского собрания Кизляра, стал мемом. Но парламентарий уверен, что работает достойно и порядочно и шутка в интернете не может испортить его репутацию. Поэтому планирует остаться в должности до конца полномочий, а дальше – как получится.

– Еще в школе моими любимыми предметами были русский язык и литература. Мне нравится выражаться оригинально, чтобы это цепляло. Так и были придуманы «тяги бархатные». А «кефтеме», пишут в какой-то википедии, впервые упоминается только в 2018 году, когда как раз впервые стала популярной фраза. Но так уже не первый год говорят на Кавказе.

После принятия «бархатных тяг» Гаджимурад Рабаданов решил все-таки всерьез заняться творчеством. Речь в первую очередь идет о стихах и юморе, но депутат предположил, что захочет попробовать себя в других сферах. Кроме того, он решил зарегистрировать права на фразу «бархатные тяги».

– Я пять лет учился на инженера-строителя и работал по профессии не один год. Буквально месяц назад я открыл свою строительную компанию. [...] Обязательно буду регистрировать авторские права на фразу, уже начал над этим работать.

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