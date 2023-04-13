84 контракта на 180 млн: что известно о подрядчике, «пилившем» ставропольский бюджет с чиновниками

Ямы глубиной 20 сантиметров принесли уголовку главе округа на Ставрополье. Фото: пресс-служба УФСБ Ставрополья / тг-канал Павла Бабичева

Павла Бабичева, исполняющего обязанности главы Курского округа Ставрополья, заподозрили в превышении полномочий. Дело связано с фиктивным ремонтом дороги, сообщили в краевом следкоме.

Следствие утверждает, что администрация заключила договор с местной фирмой на ремонт подъезда к межмуниципальному центру по обращению с отходами в станице Курской. Фактически работы не были выполнены, утверждают правоохранители, но в апреле 2021 года Бабичев заплатил подрядчику 380 тысяч рублей.

По данным источника «КП-Ставрополь», деньги за невыполненный ремонт получила организация ООО «Дорожная Механизированная Колонна». Фирма зарегистрирована в Курском округе и заключила уже 84 контракта с местной администрацией и другими муниципалами Ставрополья на 180 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба УФСБ Ставроополья

Неотремонтированная дорога до сих пор красуется в станице Курской. Сотрудники УФСБ по Ставрополью показали ямы глубиной до 20 сантиметров, за заделку которых «ДМК» получила от чиновников 380 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УФСБ Ставроополья

Уголовное дело по материалам проверки УФСБ Ставрополья возбудили по части 1 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». Бабичеву может грозить лишение свободы на срок до 4 лет.

Это уже второе уголовное дело в администрации Курского округа. В 2022 году его предшественник Сергей Калашников покинул пост в связи с аналогичным обвинением.

Однако дело Бабичева не сравнимо с обвинениями, предъявленными к его предшественнику Сергею Калашникову. Бывший глава отвечает перед законом за нелегальную свалку, которая нанесла ущерб природе на 500 миллионов рублей.