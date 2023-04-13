Первый замглавы Курского округа Ставрополья подозревается в превышении полномочий

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставропольского края первый заместитель главы муниципалитета подозревается в превышении должностных полномочий. В марте 2021 года между администрацией и подрядной организацией был заключен контракт на работы по исправлению профиля автомобильной дороги. Сумма договора – 386 тысяч рублей.

— Чиновник, будучи осведомленным, что договорные обязательства исполнены подрядчиком не в полном объеме, превышая свои должностные полномочия, подписал акт о приемке фактически невыполненных работы, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В итоге бюджету муниципалитета был нанесен ущерб на указанную сумму. Против замглавы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий.

— Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.