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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:44

Первый замглавы Курского округа Ставрополья подозревается в превышении полномочий

Он подписал приемку работ по ремонту дороги за 386 тысяч рублей, хотя подрядчик ничего не сделал
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставропольского края первый заместитель главы муниципалитета подозревается в превышении должностных полномочий. В марте 2021 года между администрацией и подрядной организацией был заключен контракт на работы по исправлению профиля автомобильной дороги. Сумма договора – 386 тысяч рублей.

— Чиновник, будучи осведомленным, что договорные обязательства исполнены подрядчиком не в полном объеме, превышая свои должностные полномочия, подписал акт о приемке фактически невыполненных работы, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В итоге бюджету муниципалитета был нанесен ущерб на указанную сумму. Против замглавы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий.

— Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.