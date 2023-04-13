Дочь легенды: умерла Ася Мамсурова, чей отец был прообразом героя Хемингуэя

Фото: соцсети главы республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло

На 86 году жизни умерла дочь героя Советского Союза, генерал-полковника, летчика-разведчика Хаджи-Умара Мамсурова родом из Северной Осетии. Ася Мамсурова до конца берегла историческую память о своем отце. Она не забывала истоки и всегда помнила об Осетии.

Ася Мамсурова возмущалась, когда Минобороны РФ не проявило интереса к открытию памятника в Керчи в 2017 году. И при этом была благодарна Осетии, где ее отец был и остается легендой.

Прообраз главного героя в Романе Хемингуэя

Отца Аси Мамсуровой отметили не только на родине, но и за рубежом. В Испании ему поставили памятник за помощь во время гражданской войны в Испании в 30-х годах прошлого века. Дочь Хаджи-Умара Мамсурова участвовала в открытии монумента.

А Эрнест Хемингуэй использовал образ осетина – «полковника Ксанти» – в качестве главного героя романа «По ком звонит колокол». Писатель встретился с Хаджи-Умаром в Испании и, по всей видимости, впечатлился идейности полковника.

Хемингуэй утверждал, что все события его бестселлера были лишь художественным вымыслом. И все же люди сошлись во мнении, что роман имеет документальные основания. И прообраз героя Хаджи-Умара вполне реален.

По словам Аси Мамсуровой, отец «терпеть не мог никакие памятники, никакие медали» и вовсе не переносил этого. И все же дочь сохраняла о нем память.

Ушла из жизни дочь легенды Осетии

На 86 году жизни Ася Мамсурова умерла. О ней мало рассказывали в сети, а интервью с ней встречаются с вопросами об отце. Ася Мамсурова до конца, как и ее отец, боролась не за звания и почести – а за идею. Она хотела, чтобы подвиги ее отца не были забыты.

Соболезнования о смерти Аси Мамсуровой выразил и глава Северной Осетии Сергей Меняйло:

— Ася Хаджи-Умаровна всегда достойно несла по жизни имя своего отца и многое сделала для сбережения исторической памяти о нем. Она никогда не забывала свои истоки, любила и всегда поддерживала связь с Осетией, – написал глава республики в социальных сетях.