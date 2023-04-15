«Место памяти и просвещения»: на Ставрополье открыли музей имени Сергея Пускепалиса

Фото: сайт губернатора Ставропольского края

В городе Железноводске открыли музей имени Сергея Пускалепса, актера и режиссера, который трагически погиб в аварии на трассе в Ростовском районе Ярославской области. На бронированном «Форде Транзит» он вез гуманитарную помощь в Донбасс.

Со Ставропольем – а именно с Железноводском, – как оказалось, режиссер связан с 14 лет. Вместе с семьей он из Чукотки перебрался на Северный Кавказ. Там он пошел в школу №2, при которой действовал театральный кружок. В него Сергей пошел просто ради интереса. Но сложилось так, что это послужило толчком в его дальнейшей судьбе.

Железноводск Сергей Пускепалис вспоминал с теплом и постоянно ездил к родителям, оставшимся жить в ставропольском городе-курорте. А в 1992 году в Железноводске родился сын Сергея и Елены Глеб.

Отдых Сергей также предпочитал проводить в Железноводске. Несмотря на забитый в 2022 году график – он поработал в 10 разных проектах – в городе-курорте он организовал международный кинофестиваль. Ставропольский город режиссер называл «настоящей жемчужиной» и «русскими южными Карловыми Варами».

Однако страшная авария прервала жизнь Сергея Пускепалиса. Машина с актером выехала на встречную полосу и влетела на полном ходу в фуру. Погиб и водитель. Тело режиссера отправили на Ставрополье, где и похоронили.

Теперь в Железноводске открыли музей имени Сергея Пускепалиса. Организаторы с помощью друзей и семьи режиссера собрали экспозицию, посвященную его жизни и творчеству. Там собрали награды за победу в кино- и театральных фестивалях, личные вещи, библиотека и рукописи режиссера.

Фото: сайт губернатора Ставропольского края

— Музей, который мы сегодня открываем – это не только место памяти, это место просвещения и приобщения к нравственным идеалам, – сказал на открытии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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