В Кабардино-Балкарии ликвидировали двух рецидивистов, планировавших устроить теракт

У ликвидированных жителей республики обнаружили огромный арсенал оружия. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сотрудники ФСБ в Нальчике ликвидировали двух рецидивистов, которые планировали взорвать военкомат в Чегеме, а затем уехать в Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных.

По информации управления, рано утром во вторник оперативники и спецназовцы окружили место укрытия террористов в лесу на окраине Нальчика. Двое местных жителей отказались сдаться попытались оказать сопротивление, по ним открыли огонь на поражение. Бандиты были ликвидированы.

kp:video id="911832">

26 декабря Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по ч.2 ст. 222, ч.2 ст.222.1 УК РФ и ст.317 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По версия следствия, 40-леттний Мурат Шадов и 55-летний Тимур Маршенкуло планировали напасть на военкомат в городе Чегем. Известно, что в прошлом мужчины уже были неоднократно судимы.

Во время проведения операции сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали. Сейчас силовики ищут возможных пособников ликвидированных террористов.

- Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан Российской Федерации, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР, - сообщила спецслужба 28 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участника нападения на колонну пермского ОМОНа в Чечне будут судить

Боевику вменяют участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (подробнее)