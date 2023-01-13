Прославленное ставропольское сельхозпредприятие отчиталось о первых успехах

Работники предприятия собрали большой урожай, но что важнее - наконец обрели спокойствие. Фото: Виталий КЛИМОВ

Законность – залог эффективного управления

В главном сельхозпредприятии ставропольской станицы Григорополисской - АО «Григорополисское» - Новый год встретили с удовлетворением от проделанной работы. Работники предприятия собрали большой урожай, но что важнее - наконец обрели спокойствие. В прошлом году после попытки захвата хозяйства бывшим бригадиром вместе с группой заговорщиков хозяйство едва не оказалось на грани банкротства. Впервые за 30-летнюю историю были заморожены счета, не выплачивалась заработная плата. Но законность все же восторжествовала - захватчики под следствием, к управлению вернулся опытный руководитель Сергей Пьянов, а хозяйство прошло через реорганизацию, которая защитит его, в том числе и от таких попыток рейдерства в будущем. Изменение модели управления помогло навести порядок, стабилизировать и наладить рост всех производственных и финансовых процессов, а сотням тружеников вернуло уверенность в завтрашнем дне.

К управлению предприятием вернулся многолетний руководитель хозяйства Сергей Пьянов Фото: Виталий КЛИМОВ

- 22 апреля 2022 года на годовом собрании уполномоченных членов сельскохозяйственного племколхоза «Россия» было единогласно решено изменить наименование предприятия на Сельскохозяйственный производственный кооператив «Григорополисский», утвердить новую редакцию Устава предприятия. Затем 8 июля 2022 года снова единогласно уполномоченные члены кооператива приняли решение преобразовать СПК «Григорополисский» в акционерное общество «Григорополисское». Процедуры голосования как на собрании от 22 апреля, так и на собрании от 8 июля проходили в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Именно поэтому 15 декабря 2022 года Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил законность абсолютно всех решений, принятых на годовом собрании от 22 апреля 2022 года. Сейчас мы ожидаем последовательную позицию суда и по решениям о реорганизации, которые были приняты на собрании от 8 июля 2022 года, - отмечает заместитель генерального директора АО «Григорополисское» по правовым вопросам Валентина Быкова.

Замгендиректора по правовым вопросам Валентина Быкова (на фото вверху): «Процедуры голосования как на собрании 22 апреля, так и на собрании 8 июля проходили в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства». Фото: Виталий КЛИМОВ

- Переход к акционерному обществу - это естественная эволюция, - говорит генеральный директор АО «Григорополисское» Сергей Пьянов. - Сейчас мы имеем полное юридическое сопровождение, контроль, более четкую дисциплину, более рациональную экономику. Особенно хочу подчеркнуть, что ни один из видов деятельности, осуществлявшийся кооперативом до реорганизации, не был свернут. В подтверждение могу сказать, что с момента реорганизации у нас растут все производственные показатели. В 2022 году мы получили высокие урожаи сразу по нескольким культурам. Все это благодаря высокой ответственности наших механизаторов, специалистов - от среднего звена до управленческого аппарата. Каждый приложил усилия.

Причина успеха, по мнению Пьянова, еще и в том, что все больше тружеников осознает - эффективный труд увеличивает достаток и благополучие их семей. Люди на предприятии имеют понятную финансовую мотивацию. Но многие приходят на работу еще и потому, что им просто нравится находиться на своем месте.

Труд животноводов очень непростой - рабочий день начинается рано утром. Фото: Виталий КЛИМОВ

- Труд животноводов очень непростой - рабочий день здесь начинается рано утром, а завершается поздним вечером. Но и зарплаты у специалистов более чем достойные, даже по меркам краевой столицы. К тому же их ежегодно индексируют выше уровня инфляции. Благодаря такому подходу за прошлый год надои с одной коровы на фермах АО «Григорополисское» увеличились на одну тонну (!) молока с коровы, - рассказывает главный зоотехник АО «Григорополисское» Клавдия Юрченко.

А животноводческим направлением снова руководит главный зоотехник Клавдия Юрченко. Фото: Виталий КЛИМОВ

Развивается на предприятии и свиноводство. Так, незаконное руководство предприятия в период смуты чуть полностью не пустило под нож уникальное поголовье, но сейчас оно снова растет.

- Улучшаем качество кормов, улучшаем генетику, - говорит Сергей Пьянов. - Модернизировали два корпуса свинофермы, поставили самокормушки.

Также собственное производство перерабатывает в год 400 быков и около 6 тысяч свиней. Затем колбасы, сосиски и сардельки поступают на полки фирменных магазинов, расположенных в станице и соседних поселках, и продаются по доступным для жителей ценам. А еще на предприятии делают свой хлеб и свои кондитерские изделия, которые тоже реализуют в фирменных магазинах АО «Григорополисское». Для жителей станицы эта продукция составляет значительную часть их продовольственной корзины, а демократичные цены дают возможность наполнять ее с избытком.

По словам главного агронома Алексея Кравчука, в 2022 году на полях предприятия был собран очень достойный урожай сахарной свеклы, а купленная современная техника - свеклоуборочный комбайн и погрузчик - позволили быстро и эффективно его убрать.

В 2022 году на полях АО «Григорополисское» был очень достойный урожай сахарной свеклы, а купленные свеклоуборочный комбайн и погрузчик позволили быстро и эффективно его собрать. Фото: Виталий КЛИМОВ

- В прошедшем году мы увеличили посевы сахарной свеклы, - рассказывает Алексей Кравчук. - Урожаем очень довольны - 842 центнера с гектара. Таких показателей урожайности не было никогда.

По озимому ячменю и кукурузе достигли хороших показателей - 90 и 107 центнеров с гектара соответственно. Неплохая урожайность была и у озимой пшеницы - 74 центнера с гектара, а также у подсолнечника - 40 центнеров с гектара.

Об урожае текущего года говорить пока рано, многое в сельском хозяйстве зависит от погоды, а она пока, к сожалению, не балует осадками, но все, что зависит от людей, техники и материального оснащения, готово на 100 процентов.

Главный агроном Алексей Кравчук: «В прошедшем году мы увеличили посевы сахарной свеклы. Урожаем очень довольны». Фото: Виталий КЛИМОВ

- Удобрения закуплены в полном объеме, 3,7 тыс. тонн, по семенному фонду тоже дефицита нет, несмотря на санкции, большая часть семян уже закуплена, но главное - люди с оптимизмом смотрят в будущее и хотят работать, - отметил Кравчук.

В автопарке хозяйства - самая современная техника. Фото: Виталий КЛИМОВ

Стабильность и порядок

Сейчас в АО «Григорополисское» работает 596 человек, из них 116 - это специалисты высокого уровня, контролирующие все технологические процессы. Благодаря им растет урожайность, повышается эффективность труда и отдача с каждого гектара земли.

По словам Сергея Пьянова, средняя зарплата по предприятию в прошлом году выросла на 22 процента и стала выше средней по краю почти на 10 тысяч рублей.

Труженики предприятия с оптимизмом смотрят в будущее и хотят работать. Фото: Виталий КЛИМОВ

Все обещанные социальные выплаты в АО «Григорополисское» сохраняются, выплачиваются и будут выплачиваться в полном объеме. Это не только плановые отпуска и оплачиваемые больничные листы, но и возможность отдыха в санаториях по льготной цене, дополнительная материальная помощь для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и многое другое. Предприятие на сегодняшний день - не только источник благополучия для сотен работников. Благодаря АО «Григорополисское» реализуется множество социальных проектов. Так, на выделяемые хозяйством денежные средства ремонтируются дороги в станице и хуторах, приводятся в порядок мемориалы и кладбища, модернизируется спортивный комплекс, приобретается оборудование и мебель в школы и детские сады, местную больницу, обустраиваются скверы.

- Местному храму в 2022 году выделили 300 тысяч рублей. Купили детскую площадку, скоро приступим к ее монтажу, - подводит итоги Сергей Пьянов. - Предприятие участвует в вопросах поддержки специальной военной операции, в том числе помогаем нашим бойцам на передовой - отправляем им продуктовые наборы. Для сотрудников предприятия, которые были мобилизованы, принято решение сохранить среднемесячную зарплату на все время их участия в специальной военной операции.