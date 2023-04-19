Житель Назрани открыл стрельбу по людям на детской площадке, пострадали трое

Суд в Ингушетии арестовал мужчину из Назрани, который предположительно открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и взрослого. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ингушетии вооруженный пневматическим оружием житель Назрани открыл стрельбу по прохожим в одном из дворов. Двух детей и женщину госпитализировали, а неадеквата удалось обезвредить.

ЧП произошло в Назрани на улице Московской, 41, 15 апреля. 28-летний мужчина стал стрелять по детям, которые играли на детской площадке в одном из дворов. В Детскую республиканскую больницу с разницей в несколько часов экстренно госпитализировали двух несовершеннолетних: у 10-летней девочки диагностировали ранение плеча, 13-летней девочке пуля попала в печень.

Позже стало известно о еще одной пострадавшей - в больницу обртилась 42-летняя жительница Назрани. На место оперативно выехала следственно-оперативная группа, которая вычислила и обезвредила стрелявшего. Выяснилось, что это - 28-летний местный житель, который стрелял из окна собственой квартиры. Его задержали, о личном контроле дела заявил прокурор республики Андрей Васильченко.

Следователи добилось ареста напавшего, который открыл стрельбу по прохожим. В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ - «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

28-летнего местного жителя нашли и обезвредили. Фото: СУ СКР по республике Ингушетия.

- 18 апреля 2023 года Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, если вина мужчины будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

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