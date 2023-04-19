Сообщения о нелегальной личной жизни Жени передали в следственный комитет. Фото: соцсети Жени Лизогуба

Блогер-миллионник из TikTok Евгений Лизогубенко, известный как Женя Лизогуб, накануне вызвал бум в соцсетях и привлек внимание федеральных чиновников. Скандал разразился после того, как 19-летнего парня заподозрили в растлении 16-летней и 14-летней девушек.

Скандал с Женей Лизогубом - что случилось, в чем обвиняют

По данным СМИ, Лизогубенко начал встречаться с одной из девушек еще до того, как ей исполнилось 16 лет (именно с этого возраста по закону РФ человек может добровольно вступать в близость). Сам он на тот момент уже был совершеннолетним. Причем пара не стеснялась обсуждать детали своей интимной жизни на разных шоу.

Женя не скрывал свои отношения с 16-летней девочкой. Фото: соцсети Жени Лизогуба

Это не осталось незамеченным. Множество пользователей соцсетей начали критиковать Женю Лизогуба за отношения со школьницей.

Кто такой Женя Лизогуб - биография

Евгений Лизогуб рассказал, что он никогда не был проблемным ребенком, но сильно переживал по поводу трудной финансовой ситуации своей семьи. Он родился в Железноводске, затем переехал в Ессентуки.

Родственники Жени жили в долгах, и мальчик с раннего возраста стал зарабатывать свои первые деньги. В 15 лет он открыл две школы танцев. Затем переехал в Москву, начал свой путь в мире блогинга.

Женя Лизогуб и Милана Некрасова

Судьба блогера Лизогуба изменилась в одночасье, когда пользователи соцсетей обратили внимание на его отношения с 14-летней Миланой Некрасовой. Парень попытался отбиться от обвинений, заявив, что ему нравится общаться с людьми разных возрастов и что они с подростком общаются платонически.

Но комментаторов насторожило поведение блогера на совместных стримах с Миланой — Женя часто трогал и приобнимал напряженную девочку. В ответ многие возмутились и призвали соответствующие органы обратить внимание на Лизогуба.

По реакции 14-летней девушки заметно, какие эмоции вызывают у нее прикосновения блогера. Фото: стрим Жени Лизогуба

Женя пытался опровергнуть эти обвинения, но это не успокоило общественность. История просочилась в СМИ, и скоро его репутация была подорвана.

Екатерина Мизулина про Женю Лизогуба

Он также пообещал, что готов работать со следователями, лишь бы доказать свою невиновность. Такую «уникальную возможность» ему уже предоставила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая передала данные о подозрительном тиктокере в Следком РФ.

— Дальнейшее решение и правовую оценку его действий будут давать уже сотрудники после проверки. Они выяснят, было ли преступление, поэтому пока такого рода проверка не проведена, я бы не хотела давать какие-то ярлыки. Действительно, ситуация, на мой взгляд, странная. Молодых людей в таком возрасте чаще всего не интересуют девочки столь юного возраста, им уже неинтересно общаться, по сути, с маленькими детьми. Конечно, многие девчонки в 14-16 выглядят намного старше. Но молодой человек почти в 20 лет должен понимать правовые последствия такого отношения с несовершеннолетними детьми, — рассказала чиновница.