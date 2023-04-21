Блогера Лизогуба обвинили в педофилии. Фанаты в отместку кошмарят полицейских

Полицейские устали от фанатов 19-летнего блогера Фото: соцсети Жени Лизогуба

Несовершеннолетние поклонники тиктокера Евгения Лизогубенко, также известного как Женя Лизогуб, атаковали московскую полицию. Дети массово донимают правоохранителей звонками о выдуманном похищении.

Полиция Москвы намерена найти и наказать тех, кто звонит в службу «112» и сообщает о том, что блогер Женя Лизогуб похитил их и сейчас везет в лес. Это спланированный пранк в отместку за внимание правоохранительных органов к их кумиру.

Лизогуб и 16-летняя школьница не стеснялись публично говорить о своих интимных отношениях. Фото: соцсети Жени Лизогуба

Ранее 19-летний Лизогуб привлек внимание следствия из-за стримов со школьницами. В центре скандала оказались две девушки блогера — 14-летняя Милана и 16-летняя Фрося. Пользователей сети, а вслед за ними СМИ и главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, смутили неоднозначные прикосновения взрослого парня к подросткам.

Россияне набросились на блогера за странные знаки внимания к 14-летней девочке. Фото: скриншот из стрима Жени Лизогуба

История дошла до следователей, которые пока что проверяют информацию. Однако преданные фанаты Лизогуба не поверили в эти обвинения и решили отомстить правоохранительным органам.

Они массово звонят в полицию и сообщают, что блогер их якобы похитил и везет в лес к своему дримхаусу для издевательств и съемки новых роликов. Полицейские вынуждены отрабатывать такие заявки, но параллельно выясняют личности всех «потерпевших». Цель — найти и наказать тех, кто злоупотребляет правами и временем правоохранителей.

Скорее всего, пранкерам грозит ответственность по статье 306 УК РФ — «Заведомо ложный донос». По закону за такие розыгрыши можно лишиться свободы на 3 года.