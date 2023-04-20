На месте убийства работают сотрудники полиции и следователи. Фото: скриншот видео.

В Карачаево-Черкессии следователи и криминалисты республиканского СК совместно с оперативниками МВД по КЧР работают на месте убийства малолетней девочки. Страшная трагедия произошла днем в Карачаевске. Четырехклассница вышла в магазин в 13:00 и не вернулась. Родители кинулись искать ребенка.

А в 15:00 местные жители обнаружили тело 10-летней девочки в подъезде одного из жилых домов.

- В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

УБитая горем мать погибшей девочки. Фото: социальные сети.

Смерть ребенка шокировала местных жителей. В социальных сетях и крупных пабликах Карачаевска подписчики проклинают убийцу и выдвигают версию о том, что девочку затащил к себе домой ее сосед - 15-летний парень, а затем зарезал.

Предполагаемый убийца девочки, в настоящее время он задержан, с ним проводятся следственные действия. Фото: социальные сети.

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