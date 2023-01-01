Родила в пекарне и вынесла в коробке: на Кавказе мать зарезала свою дочь на работе

Женщина, родившая здоровую девочку, боялась рассказывать родственникам о своей беременности из-за осуждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Карачаево-Черкесии в суд было передано обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы города Усть-Джегута. Женщину обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери прямо на рабочем месте. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Леденящая кровь история ужасающего убийства произошла 6 апреля 2017 года, примерно в два часа ночи. По версии следствия, жительница республики находилась на смене в хлебопекарне, где работала. Внезапно у 29-летней работницы отошли воды и она родила жизнеспособную девочку прямо на рабочем месте. Сразу после рождения малышки она решила, что не сможет воспитать и содержать ребенка из-за своего непростого материального положения.

- Опасаясь морального осуждения со стороны родственников и знакомых, женщина совершила убийство новорожденной, причинив ей колото-резаные ранения в область шеи, - поделились жуткими подробностями убийства в прокуратуре Карачаево-Черкесской республики.

Новорожденная дочь пекарши умерла сразу на месте. С целью сокрытия своего страшного преступления горе-мать уложила девочку в картонную коробку, а затем ушла с работы и принесла свою дочь на левый берег поймы Большого Ставропольского канала, где оставила ее в коробке в воде.

Но через некоторое время тело ребенка нашли на берегу, было возбуждено уголовное дело. Следователям удалось установить все обстоятельства страшной трагедии, которая произошла в пекарне. Теперь участь детоубийцы решит Усть-Джегутинский районный суд.

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