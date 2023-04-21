Отдали и забыли? Беспечность минсельхоза возмутила судью по делу экс-депутата Ставрополья Дорошенко

Дело Дорошенко рассматривает Ленинский районный суд. Фото депутата: дума Ставропольского края

Суд по делу экс-депутата думы Ставрополья Владимира Дорошенко продолжился 20 апреля. На заседании допросили замминистра сельского хозяйства края и бывшего бухгалтера обвиняемого в мошенничестве и отмывании государственных денег подсудимого.

С 2021 года Дорошенко обзавелся целой кипой уголовных дел, связанных с грантами и субсидиями от минсельхоза. По версии следствия, львиная доля денег уходила далеко не на развитие фермерских хозяйств депутата.

В ходе заседания были представлены свидетельские показания заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Виталия Грищенко, его подчиненных и бывшего бухгалтера Дорошенко, Анастасии Тарановой.

Минсельхоз продолжает придерживаться линии, что не подозревало о махинациях. Грищенко заявил, что ведомство проверяет заявки предпринимателей только перед выдачей субсидий. Что происходит с деньгами потом, министерство не следит.

Такое заявление поразило даже судью.

— То есть, отдали и забыли? — спросил он.

— По сути, мы субсидиями возмещаем уже потраченные средства, у министерства нет обязанности проверять, куда они пошли после выдачи — ответил Грищенко.

И судья, и гособвинение, и адвокат мало чего добились от свидетеля. В конце короткого допроса его спросили о сумме ущерба, причиненного минсельхозу действиями подсудимого. Но Грищенко мастерски ушел от ответа.

— Ранее в суде выступал другой представитель минсельхоза, наш юрист, он называл сумму. Я не помню точно, — ответил замминистра.

Гораздо плодотворнее прошел допрос бухгалтера Анастасии Тарановой, которая до 2020 года работала с Дорошенко.

По версии следствия, экс-депутат непомерно завысил цену молокозавода, который приобретал для СПК «Новокавказский». А затем он обращался в минсельхоз и заявлялся на субсидию, чтобы возместить фиктивные затраты.

Анастасия Таранова раскрыла, как именно происходили махинации. Она рассказала, что перед покупкой молокозавода были составлены несколько договоров займа. С их помощью деньги циркулировали между предприятиями, которые контролировал Дорошенко, и сумма постепенно доросла до 85 миллионов рублей.

Эту «квитанцию», считает обвинение, депутат предъявил минсельхозу, но по факту купил завод гораздо дешевле. Разницу подсудимый забрал себе.

В суде также выступили другие сотрудники минсельхоза. Они описали процедуру выдачи грантов и субсидий и рассказали, как работает государственная поддержка и какие требования предъявляются к заявителям.