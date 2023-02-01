Осужденному экс-депутату Думы Ставрополья Дорошенко предъявлено второе обвинение

Владимир Дорошенко пробыл на посту депутата не больше года. Фото: Краевой суд

Бывшему депутату Думы Ставрополья (в свое время – самому молодому) и 28-летнему бизнесмену Владимиру Дорошенко предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации преступных денег. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствие считает, что в июле 2018 года Дорошенко, будучи председателем СППК «Новокавказский», попросил у министерства сельского хозяйства региона субсидию, которую разыгрывали в формате конкурса с другими предприятиями. Однако в заявку на грант глава кооператива указал завышенную сумму – более 57 млн рублей. При этом оборудование, которое по бумагам хотели купить, стоило не более 26 млн рублей. Также в заявке Дорошенко солгал, что у него есть средства, чтобы покрыть 40% от затрат, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Дорошенко получил 49,8 млн рублей для покупки модульного завода по переработке молока, но на этом дело не кончилось. Еще через полтора года – в период с октября 2019 по октябрь 2020 года – две подконтрольные фирмы Дорошенко направили в минсельхоз Ставрополья заявки на покупку оборудования для производства сыра, переработки сельскохозяйственной и молочной продукции. На эти нужды фермеру дали более 34,2 млн рублей.

Помимо прочего, на протяжении двух лет Дорошенко перечислял деньги на счета аффилированных предприятий, легализовав таким образом более 63 млн рублей.

Владимир Дорошенко. Фото: Краевой суд

– Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры на имущество мужчины наложен арест на сумму более 65 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Это второе уголовное разбирательство для Дорошенко. В мае 2022 года его признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ России. Фермер хотел прекратить доследственную проверку в отношении его фирмы, потому пытался дать правоохранителю взятку в миллион рублей. За это суд приговорил Дорошенко к семи годам в колонии строгого режима и штрафу в два миллиона рублей.

На момент задержания Владимир Дорошенко был самым молодым депутатом Думы Ставрополья – тогда ему только исполнилось 26 лет. Как парламентарий он входил в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению.