Самый молодой депутат Думы Владимир Дорошенко задержан на Ставрополье

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

В Александровском районе задержали депутата Краевой Думы Владимир Дорошенко. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

Собеседник издания не уточнил, за что взяли Дорошенко. В районном суде "Комсомольской правде" сообщили, что сегодня назначено заседание по избранию меры пресечения для депутата.

Владимиру Дорошенко 26 лет. В Думе Ставропольского края входит в комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по социальной политике и здравоохранению. Кроме того, он председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Новокавказский".

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