Самый молодой депутат Ставрополья Владимир Дорошенко арестован до мая

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

Александровский районный суд избрал меру пресечения для депутата Краевой Думы Владимира Дорошенко. Мужчина арестован на два месяца, сообщает источник "КП" в суде.

- Владимиру Александровичу Дорошенку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Его подозревают в преступлении, предусмотренном 4 частью 291 статьи (дача взятки), - рассказал собеседник издания.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что Дорошенко был задержан в Александровском районе. Подробности дела ему были не известны.

Владимиру Дорошенко в 2021 году исполнится 27 лет. Он самый молодой депутат в составе Краевой Думы. По официальным данным, он входит в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению. Помимо прочего, он председательствовал в сельскохозяйственном потребительском перерабатывающем кооперативе "Новокавказский".