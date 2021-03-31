Названа причина ареста самого молодого депутата краевой Думы Дорошенко

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

Александровский районный суд огласил подробности дела депутата Думы Ставропольского края Владимира Дорошенко. Законодателя подозревают в даче взятки в крупном размере, сказано в сообщении.

- Согласно поступившему ходатайству, депутату Думы Ставропольского края, вменяется совершение преступления предусмотренного статьей "Дача взятки в крупном размере". Общая сумма взятки составила миллион рублей, - сообщает районный суд.

Ходатайство об аресте выдвинул следователь. Мужчину взяли под стражу на 1 месяц 26 суток.

Дорошенко считают самым молодым депутатом краевой Думы, ему 26 лет. Он входит в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению. Законодатель, помимо этого, руководил сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом "Новокавказский".

"КП-Ставрополь" также выяснила, что у Дорошенко есть долги по налогам. Три из пяти исполнительных производств до сих пор не завершены. Мужчина должен государству более 50 тысяч рублей.