У арестованного депутата Дорошенко найдены долги по налогам на Ставрополье

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

Арестованный депутат Думы Ставрополья Владимир Дорошенко оказался неплательщиком налогов. Это следует из данных приставов, полученных "КП-Ставрополь".

В отношении мужчины были запущены пять исполнительных производств, связанных с налогами и сборами. Три из них до сих пор не завершены. В общей сложности Дорошенко должен государству более 50 тысяч рублей.

30 марта источник "КП" сообщил, что против Дорошенко возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки". В тот же день депутата арестовали на месяца.

Отмечается, что Дорошенко - самый молодой депутат Краевой Думы, ему 26 лет. Он входит в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению. Помимо этого, задержанный руководит сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом "Новокавказский".