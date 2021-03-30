За что задержан вице-премьер правительства Ставрополья Роман Петрашов. И куда делись 130 млн рублей

Роман Петрашов был задержан по пути на работу. Фото: пресс-служба Правительства СК

Задержанного 30 марта 2021 года зампреда правительства Ставропольского края Романа Петрашова подозревают в мошенничестве на сумму свыше ста миллионов. По версии следователей, в 2013-2015 годах вице-премьер под гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получал деньги лично, через посредников и на расчетные счета подконтрольных юрлиц. В общей сложности — не менее 130 млн рублей.

Сообщается, что на месте работы и в его доме в настоящий момент проводятся обыски, Как комментируют в пресс-службе Следственного комитета России, на Петрашова заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

- В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения ряда неотложных следственных действий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления, - уточняют в СКР.

Отметим, что с 15 марта задержанный Роман Петрашов работает как и.о в связи с отставкой правительства Ставропольского края. Решение принял губернатор Владимир Владимиров после громкого задержания заместителя председателя Александра Золотарева в аэропорту при попытке бегства.

Золотарев, считают следователи, в сговоре с бывшим главой регионального Минстроя Алексеем Когарлыцким брал «откаты» с предпринимателей за покровительство при строительстве социально значимых объектов в рамках государственных контрактов. Общая сумма взяток — 60 млн рублей.

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