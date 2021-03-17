Топ-5 коррумпированных чиновников Ставрополья: сумма взяток превысила 350 млн

Предлагаем вспомнить самых коррумпированных чиновников Ставропольского края Фото: Иван МАКЕЕВ

После громкого задержания зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева губернатор Владимир Владимиров отправил в отставку всех в кабмине (сейчас они работают как и.о.) и поручил провести антикоррупционную проверку против каждого. Золотарев, напомним, подозревается в вымогательстве «откатов» на 60 млн рублей.

Пока ничего неизвестно насчет нового состава правительства и проверки чиновников «на честность», предлагаем вспомнить самых коррумпированных чиновников края за последние 10 лет.

«НЕНАСЫТНЫЙ»

В 2014 году бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужев сел в колонию строгого режима на 9 лет за взятку в 50 млн рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить 10-кратный сумме взятки штраф — 500 млн, и запретил занимать госдолжности на 3 года.

Как было установлено, через своего помощника — 75-летнего Леонида Козлова, Бестужев договорился о баснословном подкупе, сдавая в аренду 5 гектаров муниципальной земли. Козлова задержали с сумками, набитыми 12 млн рублей, прямо в здании ставропольской администрации.

Игорь Бестужий на суде Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помимо того Игорь Бестужев был признан виновным в получении взятки почти в 2 млн рублей за сделку с жителем Карачаево-Черкесии. Ему мэр отдал в пользование «лакомый» кусок земли в центре Ставрополя под строительство станции техобслуживания. Посредником сделки выступил тот же Козлов.

Из-за возраста Леонида Козлова не посадили, но оштрафовали на 100 млн. Позже, что интересно, штраф заменили условным сроком.

Надо сказать, Бестужев вину так и не признал. Утверждал до последнего, что стал жертвой заговора. На вынесении обвинительного приговора свою речь он завершил словами: «Я верю, что в нашей стране правосудие и верховенство закона возобладает».

«ПРИКРОЮ ЗА 12 МЛН»

В 2019 году сел в тюрьму на 3,5 года бывший полпред губернатора Ставрополья Сергей Батынюк. Ессентукский городской суд признал его виновным в получении взятки размером 12 млн рублей. В 2015-м за щедрое вознаграждение Батынюк обещал бизнесмену подкупить следователей, возбудивших против коммерсанта уголовное дело за неуплату 150 млн рублей налогов.

Сергей Батынюк тогда занимал должность представителя губернатора в Предгорном районе Ставрополья. И был уволен не из-за уголовного преследования, а по достижению пенсионного возраста. Полученные от руководителя фирмы 12 млн, как установили следователи, он быстро потратил на свои нужды.

Что интересно, три года с 2012-го Батынюк был главой города Невинномысск, но лишился работы не сумев пройти проверку на полиграфе.

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ В ИСПАНИИ»

По делу о мошенничестве с госконтрактом на 10 млн проходит бывший депутат Госдумы и министр экономического развития Ставрополья Андрей Мурга. По версии следователей, Мурга присвоил себе 3,5 млн казенных рублей. Что об этом думает сам Андрей Юрьевич — неизвестно.

Следователи подозревают Мургу в мошенничестве при реализации госконтракта по созданию сайта для продвижения местных брендов и производителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В июне 2019 года его объявили в международный розыск. Весной в 2020 году Мургу отыскали в городе Марина-Альта, провинция Аликанте. И даже задержали, о чем свидетельствует оперативная съемка:

Но Андрей Мурга запросил у властей политическое убежище, и в конце прошлого года Национальная судебная коллегия Испании отказала в его экстрадиции в Россию.

«НЕДВИЖИМОСТЬ НА 200 МЛН»

В октябре 2019 года Промышленный суд Ставрополя назначил экс-министру строительства края Игорю Васильеву 5 лет тюрьмы и постановил обратить в доход государства его имущество, оцененное в 200 млн рублей. Это белокаменный особняк с хрустальными люстрами, в мраморе и с позолоченной лестницей размером 664 кв.м., две квартиры в центре Ставрополя с площадями 133 и 94 кв.м., жилье в Москве и так далее.

Игорь Васильев и его конфискованный дворец

Изначально ФСБ считали, что Васильев в должности главы Минстроя за «откаты» отдавал подрядчику контракты на проведение дорожных работ, но статья «получение взятки» при вынесении приговора не прозвучала. Есть только констатация завышения суммы выполненных единственным подрядчиком работ: в Кисловодске на 19,7 млн, в Предгорном районе 20 млн и так далее. И найденное имущество у семьи экс-министра, которое не отвечает декларации о доходах его и жены.

«МИНИСТР-МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР»

В 2018 году место отстраненного от должности министра строительства Игоря Васильева занял его первый зам Алексей Когарлыцкий.

Алексей Когарлыцкий. Фото: twitter.com/kogarlickiy

И уже через 4 месяца его задержали по подозрению в неоднократных многомиллионных вымогательствах. Сегодня против Когарлыцкого заведено семь уголовных дел. В день возбуждения шестого — у экс-чиновника случился припадок. Суд только отпустил его под домашний арест из СИЗО, и Когарлыцкий вышел на улицу, как его опять задержали. Он бился в истерике, счесывая лицо об асфальт:

В сговоре с задержанным 12 марта зампредом краевого правительства Александром Золоторевым Когарлыцкий стал мультимиллионером на «откатах». В 2019 году парочка получила 45 млн рублей за покровительство при реализации проекта строительства лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. Двумя годами ранее — 2,5 млн рублей за протеже при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. В 2018-м, как установили следователи, произошел аналогичный факт на 15,5 млн, но уже при реализации госконтракта на строительство Краевого клинического кардиологического диспансера.

Когарлыцкого, кстати, обвиняют также в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объекта «Легкоатлетический манеж». Выяснилось, что из-за кратного завышения сметы казна потеряла 14 млн рублей. А еще в вымогательстве у бизнесмена внедорожника «Porsche Cayenne S» почти за 8 млн рублей.

Вот и считаем: чиновники из нашего топ-5 сколотили состояние в 350 млн рублей. На эти деньги в Ставропольском крае могли бы построить современную школу с актовым залом, библиотекой, медпунктом, столовой и спортивным залом на 440 мест.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Губернатор Ставрополья отправил правительство края в отставку

Глава региона отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки (подробнее)

Ставрополье вошло в лидеры по числу выявленных случаев взяточничества

В десятке также Дагестан (подробнее)