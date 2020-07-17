«Орал как резаный»: появилось видео истерики министра Ставрополья при задержании

17 Июль 2020 2020-07-17T19:00:32+03:00

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В Ставрополе бывший глава Минстроя впал в истерику, узнав о возбуждении против него шестого уголовного дела. Накануне, 16 июля в 13:30 суд отпустил экс-чиновника Алексея Когарлыцкого из СИЗО под домашний арест. Но только он вышел на улицу, как снова был задержан. Появилось видео, как Когарлыцкий рухнул на землю и орал как резаный:

Во время задержания экс-министр бился в агонии.

А снял происходящее его отец, который все время кричал оперативникам: «У него панкреатит!». И обзывал силовиков «фашистами».

Напомним, что в должности министра Алексей Когарлыцкий проработал всего лишь 4 месяца. Но успел собрать уже шесть уголовных дел. Он подозревается в неоднократных многомиллионных вымогательствах и злоупотреблении полномочиями. Например, с представителя АО «Гипроздрав» за содействие хотел стрясти больше 43 млн рублей, а у другого бизнесмена вымогал внедорожник Porsche почти за 8 млн.

Бывший министр был настолько самоуверен, что размер взяток обсуждал прямо в кабинете Минстроя.

Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/746071" frameborder="0"></iframe> Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU