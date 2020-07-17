2020-07-17T19:00:32+03:00
Происшествия

«Орал как резаный»: появилось видео истерики министра Ставрополья при задержании

Алексей Когарлыцкий не стеснялся обсуждать размер взятки прямо в кабинете под камерами [видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Проходящее снял на камеру его отецПроходящее снял на камеру его отец
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В Ставрополе бывший глава Минстроя впал в истерику, узнав о возбуждении против него шестого уголовного дела. Накануне, 16 июля в 13:30 суд отпустил экс-чиновника Алексея Когарлыцкого из СИЗО под домашний арест. Но только он вышел на улицу, как снова был задержан. Появилось видео, как Когарлыцкий рухнул на землю и орал как резаный:

Во время задержания экс-министр бился в агонии.

А снял происходящее его отец, который все время кричал оперативникам: «У него панкреатит!». И обзывал силовиков «фашистами».

Напомним, что в должности министра Алексей Когарлыцкий проработал всего лишь 4 месяца. Но успел собрать уже шесть уголовных дел. Он подозревается в неоднократных многомиллионных вымогательствах и злоупотреблении полномочиями. Например, с представителя АО «Гипроздрав» за содействие хотел стрясти больше 43 млн рублей, а у другого бизнесмена вымогал внедорожник Porsche почти за 8 млн.

Бывший министр был настолько самоуверен, что размер взяток обсуждал прямо в кабинете Минстроя.

Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого

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Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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