«Орал как резаный»: появилось видео истерики министра Ставрополья при задержании
В Ставрополе бывший глава Минстроя впал в истерику, узнав о возбуждении против него шестого уголовного дела. Накануне, 16 июля в 13:30 суд отпустил экс-чиновника Алексея Когарлыцкого из СИЗО под домашний арест. Но только он вышел на улицу, как снова был задержан. Появилось видео, как Когарлыцкий рухнул на землю и орал как резаный:
Во время задержания экс-министр бился в агонии.
А снял происходящее его отец, который все время кричал оперативникам: «У него панкреатит!». И обзывал силовиков «фашистами».
Напомним, что в должности министра Алексей Когарлыцкий проработал всего лишь 4 месяца. Но успел собрать уже шесть уголовных дел. Он подозревается в неоднократных многомиллионных вымогательствах и злоупотреблении полномочиями. Например, с представителя АО «Гипроздрав» за содействие хотел стрясти больше 43 млн рублей, а у другого бизнесмена вымогал внедорожник Porsche почти за 8 млн.
Бывший министр был настолько самоуверен, что размер взяток обсуждал прямо в кабинете Минстроя.
Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого
Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.
ИСТОЧНИК KP.RU