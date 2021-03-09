Ставрополье вошло в лидеры по числу выявленных случаев взяточничества

Ставропольский край на восьмом месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ставропольский край и Дагестан лидируют по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

Согласно словам начальника управления, Ставрополье занимает восьмое место. В десятку по этому показателю вошли Москва и область, Татарстан, Башкирия, Челябинская и Ростовская области, Краснодарский край, Дагестан и Пермский край.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2020 году на Ставрополье зарегистрированы 108 фактов получения взяток (290 статья УК РФ). Количество выявленных преступлений выросло на 80% - в 2019 году по этой статье поступило 60 дел. Исторический максимум был отмечен в 2014 году - 159 дел.

В самом резонансном уголовном деле о получении взятки фигурирует бывший министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий. В июле 2020 года против чиновника возбудили шестое уголовное дело. По данным следствия, он содействовал компании "Гипроздрав" при проведение проектных и строительных работ по госконтракту, за что фирма платила ему откаты. Речь идет о строительстве "культурно-образовательного и музейного комплекса" в Ставрополе. За содействие Когарлыцкому должны были заплатить более 43 млн рублей, но получить деньги он не успел, поскольку был задержан в ноябре 2019 года.

Экс-министр войдет и в статистику за 2021 год. В феврале против него возбудили седьмое уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". По данным следственного управления СКР по СК, Когарлыцкому через посредника заплатили 1 млн рублей за регистрацию самовольно построенных офиса и автомойки. Остальные пять уголовных дел бывшего чиновника связаны с превышением должностных полномочий.

Другое громкое дело о получении взяток было возбуждено против сотрудников школы полиции в Ставрополе. 12 человек, среди которых начальники кафедр, преподаватели и курсанты, организовали преступную схему по сдаче экзаменов без "фактического контроля знаний".

- Допуск к сессии стоил от 9,5 до 13,5 тысяч рублей, а один экзамен - от 1,5 до 3 тысяч рублей. Один посредник за семестр мог собрать с группы от 200 до 390 тысяч рублей, - рассказывал источник "КП", знакомый с материалами дела.

По данным следствия, преступная группа заработала более 2 млн рублей. Силовики обыскали более 70 квартир, ими были изъяты документы и тетрадь с именами курсантов, помеченными тем или иным цветом. В сейфе замначальника филиала нашли бриллианты и драгоценности.

Изъятое в ходе обысков у сотрудников школы полиции. Фото: СКР

После скандала в школе полиции сменился руководитель. Им стал Юрий Сапронов, который ранее возглавлял Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России.

Кроме того, в ноябре 2020 фигурантом дела о получении взятки стал замглавы Невинномысска Олег Бондаренко. По сведениям СКР, чиновник потребовал от представителя фирмы 500 тысяч рублей. За эти деньги он обеспечил бы победу компании на аукционе по аренде земельного участка. Бондаренко поймали во время передачи денег, которые оказались мечеными.