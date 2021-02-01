После громкого дела о взятках сменился начальник школы полиции Ставрополя

Юрий Сапронов. Фото: школа полиции Ставрополя

В Ставрополе представили нового начальника школы полиции. Им стал Юрий Сапронов, передает пресс-служба учебного заведения.

Мужчина служит в правоохранительных органах с 1993 года. Ранее полковник возглавлял Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России. Награжден медалями «За отличие в службе» 1-3 степеней.

На том же мероприятии сотрудникам школы полиции представили замначальника по работе с личным составом, подполковника полиции Игоря Веремеева и начальника кафедры криминалистики, полковника полиции Вадима Колиева.

Полгода назад в филиале университета разгорелся скандал. 12 сотрудников и курсантов стали фигурантами уголовного дела о взятках. Среди них - замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров, начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова и начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Лариса Устинова.

Полковники полиции (слева направо и сверху вниз) Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Алим Отаров, Андрей Власов. В центре - подполковник полиции Людмила Медведицкова. Фото: ставф.крду.мвд.рф

Курсанты давали преподавателям взятки за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний. Деньги передавали через посредников из числа студентов. В общей сложности, за полтора года педагоги заработали более 2 млн рублей. Против всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям "Организация и участие в преступном сообществе, с использованием служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере"

Фото: СКР

- Допуск к сессии стоил от 9,5 до 13,5 тысяч рублей, а один экзамен - от 1,5 до 3 тысяч рублей. Один посредник за семестр мог собрать с группы от 200 до 390 тысяч рублей, - рассказывал источник "КП", знакомый с материалами дела.

Экс-начальник школы полиции Дмитрий Краснокутский фигурирует в деле как свидетель. Адвокат мужчины смутил журналистов словами, что его клиент не руководитель учебного заведения. Так, на официальном сайте вуза главой значился Краснокутский. А в системе "СПАРК-Интерфакс" им был Николай Михайлов - его предшественник.

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