Адвокат Краснокутского запутал, кто руководит школой полиции Ставрополя

Адвокат Дмитрий Краснокутского Сергей Котов запутал журналистов шуткой о должности клиента в Ставропольском филиале «Краснодарского университета МВД России». Юрист заявил Life, что его клиент поздравляли с повышением после новостей о задержании.

Согласно данным с официального сайта филиала, Краснокутский возглавляет учебное заведение с 2016 года. Однако в системе "СПАРК-Интерфакс" полковник полиции до сих пор не числится в руководстве - его место занимает предшественник Николай Михайлов.

В беседе с журналистом адвокат Котов пошутил, что после новостей о задержании коллеги Краснокутского поздравляли того с "повышением".

- Краснокутского не задерживали. У него нет служебной квартиры, в которой якобы проводили обыски. На момент проведения действий 12 августа он был в отпуске. [...] Он там [в деле - прим.ред.] фигурирует как свидетель, его допросили на причастность и отпустили. Я гарантирую, что он на свободе и передвигается спокойно. Ему даже не вручили копию постановления о возбуждении уголовного дела, - приводит слова Котова издание.

Напомним, на днях силовики задержали 13 сотрудников школы полиции Ставрополя. Источник "КП" назвал их имена. Позже стало известно, что СКР по СКФО возбудил уголовное дело о взяточничестве. В деле фигурирует 12 подозреваемых, среди них, например, замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин.

Крапивин Сергей - заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации школы полиции Ставрополя. Фото: ставф.крду.мвд.рф

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