Фигуранта дела о взятках в школе полиции Ставрополя перевели в свидетели

Ранее из органов уволили пятерых фигурантов дела. Иллюстративное фото

Одного из подозреваемых во взяточничестве в школе полиции Ставрополя отпустили. Теперь он проходит свидетелем по делу. Об этом сообщил источник "КП - Северный Кавказ" в правоохранительных органах.

- Одних из фигурантов дела освободили от ранее избранной меры пресечения. Теперь он вообще никак не фигурирует в деле. Только как свидетель. Почему так - не понятно, - сообщил источник "КП".

Собеседник издания не уточнил, кого именно освободили. По его словам, это один из главных участников схемы.

Напомним, в начале августа в школе полиции Ставрополя прошли обыски. После них были задержаны 13 человек из числа преподавателей университета. Позже 12 сотрудников стали фигурантами уголовного дела о взятках. Согласно словам источника "КП - Северный Кавказ", среди них - замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальник кафедры уголовного процесса Алим Отаров, начальник кафедры административного права и административной деятельности Виктор Евдошенко, начальник кафедры криминалистики Людмила Медведицкова и начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Устинова Л. Отметим, что все они уволены из института - на официальном сайте ставропольского филиала Краснодарского университета МВД информации о них нет.

Крапивин Сергей - заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации школы полиции Ставрополя. Фото: ставф.крду.мвд.рф

- В следственном управлении СКР по СКФО по материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, с использованием служебного положения) и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере), - сказано в сообщении СКР.

Как известно, педагогам давали взятки за сдачу экзаменов. Допуск к сессии стоил от 9,5 до 13,5 тысяч рублей, а один экзамен - от 1,5 до трех тысяч рублей. По словам источника "КП", один из студентов, который действовал в группе, мог собрать за семестр от 200 до 390 тысяч рублей. Таких "посредников" было семь, накопленная сумма взятки равна почти 2,1 млн рублей.

Фото: СКР

Силовики провели более 70 обысков, в ходе которых были изъяты деньги, ценности и документы.