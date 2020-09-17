На Ставрополье пятерых сотрудников университета МВД уволили за взятки

Напомним, 13 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятерых сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД уволили из органов внутренних дел по итогам служебной проверки, начатой после скандала со взятками в вузе.

Напомним, 13 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Среди подозреваемых были 12 человек, 11 из них задержали.

Против них возбудили уголовные дела по статьям «Организация и участие преступного сообщества» и «Получение взятки организованной группой в особо крупном размере».

Тогда следователи провели уже более 70 обысков в жилищах и служебных помещениях участников преступного сообщества. У членов группы вымогателей обнаружили крупные суммы наличных.

Так, в одном из кабинетов вуза тогда обнаружили ежедневник с пофамильным списком курсантов и суммами напротив. Имена были подчеркнуты разными цветами. Обыск также прошел в кабинете заместителя начальника. Из его сейфа изъяли бриллианты и ювелирные украшения. Стоимость уточняется.

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