На задержанного вице-премьера правительства Ставрополья Романа Петрашова завели дело

Роман Петрашов. Фото: пресс-служба Правительства СК

По пути на работу задержали зампреда правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Операцию провели сотрудники региональных УФСБ и МВД. Вице-премьера, выполняющего должностные обязанности как и.о. с 15 марта текущего года после отставки всех в кабмине из-за коррупционного скандала, подозревают в мошенничестве.

На рабочем месте чиновника проходит обыск.

- По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, - комментируют в СКР.

Губернатор Владимир Владимиров отправил правительство Ставропольского края в отставку и поручил провести в отношении всех в кабмине антикоррупционную проверку после задержания 12 марта зампреда Александра Золотарева.

Чиновника подозревают в получении «откатов» на сумму 60 млн рублей. По версии следователей, деньги вице-премьер вымогал с бизнесменов, проводивших в рамках государственных контрактов строительство крупных объектов здравоохранения. По версии следователей, Золотарев действовал в сговоре с бывшим министром строительства региона Алексеем Когарлыцким — сегодня он фигурант семи уголовных дел.

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