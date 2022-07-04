Самого молодого депутата Ставрополья Дорошенко заподозрили в "отмывании" субсидий аграриев

Владимир Дорошенко. Фото: социальные сети депутата

В Следственном комитете Ставропольского края снова подняли тему преступлений самого молодого депутата думы региона Владимира Дорошенко. Уже бывшего депутата. Он стал фигурантом еще двух уголовных дел.

По данным ведомства, мужчину подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере и мошенничестве.

- В 2019 году председатель кооператива, который также являлся депутатом Думы Ставропольского края, получил от Министерства сельского хозяйства Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако после получения субсидий не приобрел оборудования, - рассказали в Следкоме.

После получения денег, Дорошенко вывел субсидии со счетов организаций, находящихся под его контролем, и перечислил их другим организациям. Таким образом он их легализовал. Общая сумма ущерба составила 20,4 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Дорошенко обвинили в даче взятки в один миллион рублей. Однако позже суд изменил статью на "покушение на дачу взятки" и приговорил депутата к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Такое решение не устроило прокуратуру, ведомство обжаловало приговор.

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