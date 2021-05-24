Сколько арестованный Дорошенко заработал на посту депутата Думы Ставрополья

Экс-депутат Думы Ставропольского края Владимир Дорошенко заработал в 2020 году только 287 тысяч рублей. В собственности у мужчины Land Cruiser и доля земельного участка, площадь которого - больше 340 гектаров. Отметим, что мандат он получил только в сентябре 2020 года. Информации о заработке бывшего законотворца в нынешнем году нет.

30 марта стало известно о задержании Дорошенко по подозрению в даче взятки. В деле фигурирует 1 млн рублей. Подробности о том, за что и когда "платил" экс-депутат, не разглашаются. В пятницу Александровский районный суд продлил арест подозреваемого до 25 июня.

26-летнего экс-депутата считали самым молодым в Думе Ставропольского края. Он входил в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению. Помимо этого, мужчина руководил кооператив "Новокавказский".

Ранее "КП-Ставрополь" выяснила, что у Дорошенко есть долги по налогам.