Бывший депутат Думы Ставропольского края Дорошенко арестован на месяц

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

Александровский районный суд продлил меру пресечения для бывшего депутата Краевой думы Владимира Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и продлении срока содержания под стражей обвиняемому на 1 месяц, то есть до 25 июня 2021 года включительно, - сказано в сообщении.

Дорошенко подозревают в даче взятки в крупном размере. Согласно официальным данным, сумма - 1 млн рублей.

26-летнего экс-депутата считали самым молодым в думе Ставропольского края. Он входил в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению. Кроме прочего, Дорошенко продолжает быть руководителем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Новокавказский".

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