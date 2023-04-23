В возрасте 56 лет умер депутат Госдумы Узденов Джашарбек. Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

23 апреля умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов, ему было 56 лет. Политик входил во фракцию «Единая Россия», был членом комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Причина смерти депутата Джашарбека Узденова

- Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов. Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь - таким мы запомним Джашарбека Борисовича. Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее, - выразил слова соболезнования лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Биография Джашарбека Узденова

Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года в ауле Кызыл-Октябрь Зеленчукского района Карачаево-Черкесского автономного округа (Ставропольский край, РСФСР). Сейчас это Карачаево-Черкесской Республики. По национальности - карачаевец.

В 1992 году он окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности «бухгалтерский учет и аудит, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Затем пошел работать разнорабочим производственного участка №2 колхоза «Октябрь». В 1985-1987 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии, потом служил в Афганистане.

В 2009-2013 году был депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики IV созыва, избран 1 марта 2009 года по одномандатному округу №15, он баллотировался как самовыдвиженец.

В 2013-2020 году стал исполняющим обязанности начальника, в Управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики, а в марте 2020

был назначен на должность исполняюющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики, а затем стал и министром. В 2021 году Джашарбек Узденов стал депутатом Государственной думы РФ VIII созыва.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это уже вторая потеря для Госдмумы. В воскресенье, 23 апреля 2023 года, также скончался депутат Государственной думы Николай Борцов. Ему было 77 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Николай Борцов, депутат Госдумы

Николай Борцов умер в возрасте 77 лет (подробнее)