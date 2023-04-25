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Происшествия25 апреля 2023 13:55

Интернет-тролль со Ставрополья ушел от наказания за преступный розыгрыш знакомой

Потерпевшая простила обвиняемого за его проступок
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
На прекращении производства настаивала потерпевшая

На прекращении производства настаивала потерпевшая

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Ставрополье интернет-тролль избежал наказания после розыгрыша своей знакомой. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Виталий работал водителем в надзорном органе, следящем за сельскохозяйственными предприятиями края. Никто из коллег не подозревал, что этот мужчина – самый настоящий хакер. Однако цели его единственной аферы были не коммерческими и не издевательскими. Виталий затеял свой пранк ради шутки.

Ранним утром, пока его знакомая из Кисловодска еще спала, он зашел на ее страницу в Одноклассниках и поменял пароль. А чтобы та вообще не могла зайти в профиль, привязал аккаунт к чужому телефону. Пранк на этом не кончился. Виталий стал писать подругам знакомой грубые, нецезурные вещи. И оставил на стене профиля оскорбительные записи, полагая, что никто не обидится. Но вышло совсем по-другому.

Потерпевшую засыпали звонками недовольные друзья, и ей пришлось в спешке исправлять ситуацию. В частности, удалила страницу со своими одноклассниками. А чтобы покарать злых взломщиков, она обратилась в полицию. Правда, Виталий, узнав о заявлении, во всем признался и покаялся.

На время следствия Виталий-водитель развозил коллег только по Ставрополю: на нем была подписка о невыезде. Уже в суде потерпевшая подала прошение о прекращении производства из-за примирения сторон – Виталий-хакер нашел достойные слова, чтобы убедительно извиниться. Кисловодский городской суд удовлетворил ходатайство, и ставрополец избежал наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации. Хотя ему грозило до двух лет лишения свободы.

А вот участники другой похожей истории со Ставрополья не разошлись миром. В салоне связи отец перевыпустил сим-карту дочери, купленную ей еще в детстве. Все для того, чтобы зайти на ее страницы в социальных сетях: мужчина заподозрил, что дочка пытается опорочить его нынешнюю жену и свою мачеху. Правда, девушка заметила фокусы со страницами и обратилась в полицию. Жителю Ставрополья дали полгода условно – дочь не отказалась от заявления из-за давнего семейного конфликта.

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