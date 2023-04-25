Интернет-тролль со Ставрополья ушел от наказания за преступный розыгрыш знакомой

На прекращении производства настаивала потерпевшая Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Ставрополье интернет-тролль избежал наказания после розыгрыша своей знакомой. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Виталий работал водителем в надзорном органе, следящем за сельскохозяйственными предприятиями края. Никто из коллег не подозревал, что этот мужчина – самый настоящий хакер. Однако цели его единственной аферы были не коммерческими и не издевательскими. Виталий затеял свой пранк ради шутки.

Ранним утром, пока его знакомая из Кисловодска еще спала, он зашел на ее страницу в Одноклассниках и поменял пароль. А чтобы та вообще не могла зайти в профиль, привязал аккаунт к чужому телефону. Пранк на этом не кончился. Виталий стал писать подругам знакомой грубые, нецезурные вещи. И оставил на стене профиля оскорбительные записи, полагая, что никто не обидится. Но вышло совсем по-другому.

Потерпевшую засыпали звонками недовольные друзья, и ей пришлось в спешке исправлять ситуацию. В частности, удалила страницу со своими одноклассниками. А чтобы покарать злых взломщиков, она обратилась в полицию. Правда, Виталий, узнав о заявлении, во всем признался и покаялся.

На время следствия Виталий-водитель развозил коллег только по Ставрополю: на нем была подписка о невыезде. Уже в суде потерпевшая подала прошение о прекращении производства из-за примирения сторон – Виталий-хакер нашел достойные слова, чтобы убедительно извиниться. Кисловодский городской суд удовлетворил ходатайство, и ставрополец избежал наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации. Хотя ему грозило до двух лет лишения свободы.

А вот участники другой похожей истории со Ставрополья не разошлись миром. В салоне связи отец перевыпустил сим-карту дочери, купленную ей еще в детстве. Все для того, чтобы зайти на ее страницы в социальных сетях: мужчина заподозрил, что дочка пытается опорочить его нынешнюю жену и свою мачеху. Правда, девушка заметила фокусы со страницами и обратилась в полицию. Жителю Ставрополья дали полгода условно – дочь не отказалась от заявления из-за давнего семейного конфликта.