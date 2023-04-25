Лолиту шокировали рассрочки по нормам ислама и цены в Дагестане

Автобусный тур между Владикавказом и Дагестаном впечатлил Лолиту Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Лолита поделилась в запрещенной соцсети своими впечатлениями от поездки по Северному Кавказу. Ее приятно удивили культурные особенности и люди в Дагестане.

Между концертами 24 апреля в Махачкале и 26 апреля во Владикавказе артистка ездит на автобусе по республикам Северного Кавказа вместе со своей командой. Увидев объявление о финансовых услугах с «рассрочками по нормам ислама», 59-летняя певица поразилась.

— Нам нужны рассрочки по нормам христианства, я считаю, это справедливо, — пошутила Лолита.

Звездная путешественница решила остановить автобус, когда заметила продавщицу клубники на обочине. Ее восхитили низкие, по московским меркам, цены.

— Зачем нам турецкая, ее всегда успеем попробовать. Дайте местную, пару ящиков! — велела певица.

На пятичасовом пути из Дагестана в Северную Осетию Лолита отметила неоспоримые достоинства кавказской природы.

— Люди гуляют, посмотрите, сколько зелени. Горы вокруг, воздух морской. Чисто, аккуратно, с достоинством, — оценила артистка обстановку.

Лолита часто бывает на Кавказе и всегда находит для себя что-то новое. В прошлый ее визит, в ноябре 2022 года, певицу удивила огромная кровать в гостинице в Ставрополе.