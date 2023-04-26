Массовое побоище с огнестрелом в Осетии попало на видео

Ночную драку разнимали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 26 апреля в селе Куртат, Северная Осетия, развернулась массовая драка и перестрелка между уроженцами Ингушетии и Осетии. В драке участвовали около 50 человек.

Ссора началась с банальной словесной перепалки и переросла в массовую драку, сообщают в полицейском управлении республики. Конфликт обострился в том числе огнестрельным оружием, которым разгоряченные мужчины угрожали друг другу.

Травмы получили 11 человек, по данным на 11 часов 26 апреля. Все они обратились к медикам. Один из них — 20-летний парень — находится в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в живот. По данным очевидцев, в пылу драки пострадали в том числе двое полицейских.

В конфликт оказались вовлечены 30 человек из Ингушетии и 20 — из Осетии, пишут очевидцы в соцсетях.

Вмешались полицейские, сотрудники Росгвардии, глава села Куртат и даже правительство республики. Участников драки разняли и провели с ними «разъяснительную беседу».

— В настоящее время установлены все участники конфликта, которые понесут ответственность в рамках действующего законодательства, зачинщики задержаны и доставлены в отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД по Северной Осетии.

В отношении разжигателей перепалки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Ими оказались два двоюродных брата. Зачинщикам кулачно-огнестрельного боя теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Других молодых людей, предпочитающих решать споры насилием, накануне задержали в Москве. На прошлой неделе семеро человек расстреляли машину вместе с водителем на Ставрополье и скрылись с места преступления. Как минимум трое сбежали в столицу, где их поймали местные полицейские и отправили обратно в Ставрополь.