Расстреляли и в Москву: пойманы участники кровавого убийства у ресторана в Ставрополе

После убийства они сбежали в Москву. Фото: скриншот из видео СУ СКР по СК

Следователи задержали еще двоих человек, подозреваемых в расстреле машины с водителем в ночь на 18 апреля в Ставрополе. Ими оказались уроженцы КЧР, сообщили в краевом следкоме.

Трагедия развернулась в ночь на вторник, 18 апреля, на улице Космонавтов в Ставрополе. Толпа мужчин — по данным следователей, не менее 7 человек — окружили черную «Ладу» и расстреляли авто вместе с водителем.

Правоохранители сообщают, что злоумышленники выпустили по жертве не менее 60 выстрелов. Изрешеченный пулями мужчина, 33-летний Юнус, погиб на месте от ранения в шею.

После убийства нападавшие расселись по четырем машинам и скрылись. Через неделю силовики настигли троих стрелков в Москве. Их задержали и доставили в Ставрополь.

Во вторник, 25 апреля, Ленинский районный суд арестовал одного из них на два месяца. К вечеру того же дня следователи сообщили о задержании еще двоих нападавших.

В руках силовиков оказались 33-летний, 29-летний и 28-летний уроженцы Карачаево-Черкесии. Двое из них на данный момент ждут ареста.