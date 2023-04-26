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НовостиОбщество26 апреля 2023 16:10

Третий подозреваемый в групповом расстреле водителя в Ставрополе отправился за решетку

Двое его подельников уже заключены под стражу
Амина КЕТОВА
Амина КЕТОВА
Третий подозреваемый в групповом убийстве в зале суда. Фото: СУ СКР по СК

Третий подозреваемый в групповом убийстве в зале суда. Фото: СУ СКР по СК

Суд избрал меру пресечения жителю КЧР, подозреваемому в участии в расстреле ставропольчанина. Вслед за остальными задержанными, мужчина отправился в СИЗО.

В ночь на 18 апреля группа неизвестных окружила припаркованную у ресторана на улице Космонавтов в Ставрополе черную «Ладу Веста» с водителем. Как по команде, они достали огнестрельное оружие и выпустили не менее шестидесяти пуль по машине.

Водитель, 33-летний Юнус, получил смертельное ранение в шею. Нападавшие — по данным следствия, не менее семи человек — расселись по машинам и скрылись.

Уголовное дело возбудили по двум статьям: убийство группой лиц общественно опасным способом и незаконный оборот оружия.

Накануне, 25 апреля, полицейские в Москве задержали троих подозреваемых: 33-летнего, 29-летнего и 28-летнего жителей КЧР. Всех троих доставили в Ставрополь.

Во вторник вечером и в среду утром под стражу отправили двоих. Третьему избрали меру пресечения вечером 26 апреля — его также заключили в СИЗО. Остальных нападавших полиция пока разыскивает.